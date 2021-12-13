低軌衛星勝元宇宙 分析師:5供應鏈明年衝

中研院P3實驗室驚爆實驗員確診，打亂台股一鼓作氣衝萬八的上攻節奏，除台積電周四除息行情待觀察，美國通膨率創高、全球超級央行周等國際變數也增，台股轉為高檔震盪格局，但分析師認為，明年將是低軌衛星元年，看好其兼具題材與實質業績，投資人可提早布局5大供應鏈。

台股上周周線連2紅，單周上漲129點，分析師認為，即使短線拉回，中多格局仍不變，且台積電將在16日除息，填息行情受囑，也牽動投信資金順勢回補權值股，替萬八行情鋪路。

萬寶投顧分析師陳子榕指出，全球現正全力衝刺5G發展，低軌衛星是輔助5G發展中不可或缺的一環，2020年全球衛星產值2,706億美元，估2030年產值將上看3,706億美元，兼具題材與實質業績，其中地面接收設備產值占比高，約是整體產業的48%。

看準該商機，我政府已經聯合本土10家業者，全力打造低軌衛星國家隊，且邀OneWeb、Kymeta、Aerkomm等國際大廠參與，預期台廠在家用端、地面接受網路設備上的商機可期。

同時，相位陣列平板天線與5GmmWave（毫米波）技術相近，衛星地面設備產值占整體比重極高，而衛星製造部分，系統整合與相關元件也看好，零組件國產化更是趨勢之一。

陳子榕點名，除了散熱廠奇鋐、砷化鎵廠穩懋、連接器廠凡甲，網通廠中的昇達科、明泰、耀登，以及台光電、金像電、台燿等PCB 廠，在有政府力挺作後盾下，5大族群的代表個股，未來都可望搶得一席之地。

他以奇鋐為例，惠傳統旺季，伺服器出貨暢旺，11月營收41.31億元、月增2.44%、年增17.98%，第3季營收117.73億元創歷史次高，第4季營收、獲利估優於上季。

奇鋐的伺服器營收占比大，明年除了英特爾、AMD推新平台將帶動換機潮，客戶亦從美系擴展至中系，隨大陸網通基地台陸續開標挹注營收，預估中系客戶營收貢獻將由30%左右，逐步拉高至近40%。

至於連接器廠凡甲，伺服器和電動車需求帶動高頻、高功率連接器規格升級，伺服器業務營收占比節節攀升，近年又切入可折高頻傳輸線（F cable），不但滿足HPC、AI伺服器需求，並帶動ASP提升。

加上電動車BMS連接器業務持續增長，凡甲的主要客戶包括寧德時代和比亞迪，預估至2023年伺服器和電動車業務營收年複合成長率分達23%、48%，今年EPS估10.91元，明年稅後淨利看增30%、EPS近14元。

另有法人認為，台灣已有多家廠商切入低軌衛星供應鏈，以地面設備為例，包括用戶終端的天線、WiFi路由器等OEM組裝，以及PCB、射頻元件等製造，甚至是部分衛星的零組件製造供應，隨更多國家邁入商用，台廠將同步受惠。

相較元宇宙恐10年後開花結果，現階段僅屬初步概念，反觀低軌衛星進程快速，預期3~5年內有機會導入商用模式，並帶來超額利潤，投資人可盡早著手布局。

（旺得富理財網 李宗莉）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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