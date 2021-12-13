鋼鐵人飛天 航海王摔一跤 62檔齊高歌

台股今（13日）加權股價指數收盤報17,767.60點，跌58.66點，跌幅0.33％，成交量為2,826.95億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計金寶、中砂、天鉞電、新零售等62檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以鋼鐵、生技類股波動最大，分別上漲1.54％、0.97％，航運類股跌幅明顯，下跌1.33％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達9.8％的有17檔，前10名皆為漲停，依序為金寶（2312）、中砂（1560）、十銓（4967）、旭暉應材（6698）、聯德（3308）、明基材（8215）、光磊（2340）、宏亞（1236）、建碁（3046）、環科（2413），今日有21檔漲停個股。

上市股今跌幅超過4.8％的有12檔，前10名有跌停的申豐（6582），其餘為三洋實業（1472）、光罩（2338）、AES-KY（6781）、華航（2610）、長榮航（2618）、晶心科（6533）、帆宣（6196）、毛寶（1732）、華擎（3515）。

上市成交量前10名個股依序為華航（2610）、長榮航（2618）、國碩（2406）、金寶（2312）、聯電（2303）、元晶（6443）、長榮（2603）、陽明（2609）、大同（2371）、光磊（2340）。

上櫃有17檔9.95％以上漲幅，漲幅前10名都是漲停，有天鉞電（5251）、新零售（3085）、歐買尬（3687）、康聯訊（3672）、全達（8068）、藥華藥（6446）、皇將（4744）、旭品（3325）、勝昱（4304）、全譜（6228），今日有41檔漲停股。

今日上櫃有14檔股票有4.5％以上跌幅，跌幅前10名有欣普羅（6560）、晶焱（6411）、地心引力（3629）、信紘科（6667）、信立（4303）、新門（5432）、金利（5383）、華景電（6788）、達爾膚（6523）、大甲（2221），今日無跌停個股。

上櫃成交量前10名個股依序為位速（3508）、普誠（6129）、茂迪（6244）、鈺創（5351）、元太（8069）、合晶（6182）、立碁（8111）、昇達科（3491）、萬泰科（6190）、漢磊（3707）。

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