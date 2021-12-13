台積電除息行情？法人曝年底靠「拉積盤」

美國通膨居高不下，影響股市投資氛圍，本周面臨FOMC會議前夕及聖誕長假前，預期外資交投清淡，權值股難伸拳腳，但周四（16日）台積電（2330）將除息2.75元，過去外資多會事先卡位參與除息，預期股價有撐。永豐投顧分析，指數區間落在17,600～17,950點，基本面加持，除了電子之外，也可配置金融及傳產相關基金，留意台積電除息行情，股價已走低的高速傳輸IC設計可逢低承接。

台積電周四（16日）為今年第四次的除息交易日，現金股利發放日為111年元月13日，發放股利總金額為713億854萬餘元，每股分派現金股利2.75元，這是今年第四次、也是今年最後一次的除息交易，自2019年起，改採季季配息以來，九次除息均完成填息，其中五次當日填息，最長一次也不過15天。

大和資本表示，台積電的漲價效應自12月開始發酵後，更多將反映在明（2022）年第一季，有助彌補科技產業萬一出現庫存調整時出現的落差，台積電2022年的營運表現，也將比二線晶圓代工廠來得更亮眼且具彈性，考量漲價帶來的毛利率擴張利多，台積電2022年淨利年增率將達25％，比營收的年成長22％更為出色。

經濟部證實英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）將專案訪台，屆時會拜會台積電高層，敲定3奈米製程訂單；法人指出，台積電獲利成長「穩中帶強」，市場對2021至2023年每股純益共識值為22.8、27.41與32.26元，獲利成長率連年都超過雙位數幅度，利多加持之下，有望成為封關領頭羊，帶領台股年底前攻堅萬八關卡。

（旺得富理財網 黃順德）