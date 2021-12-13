IC高價風起雲湧 華碩友達小金雞1月上市

IC設計今年行情火熱，也帶動許多新股申請上市櫃，明年初有2檔相當受到矚目，分別是華碩（2357）、友達（2409）旗下小金雞力智（6719）、瑞鼎（3592），在興櫃均是走高價路線，瑞鼎近期在興櫃最高一度衝上逾600大關，力智更是站上900元，在興櫃無漲跌幅限制下，直搗千金地位，隨著該兩檔高價IC設計股在1月初陸續上市後，預計在相關廠商個股上，將會掀起一波比價效應。

力智前11月合併營收為53.8億元，年增加39.8％，今年營收光到今年9月，就已經可以確定是歷史新高，另外，累計前三季每股純益為11.4元。立智最大股東為華碩，以9月資料來看，華碩對力智持股約33.8％，不僅如此，還有聯電（2303）旗下士鼎創投持股8.54％，以及力積電（6770）旗下富碩投資持有約2.42％。

力智在眾多大咖加持下，不僅在興櫃行情就持續朝向千金靠攏，在基本面上也頗具可看性，力智為業界少數同時具備電源管理IC（PMIC）及功率半導體元件（MOSFET）兩大產品技術之IC設計公司，積極開發多樣化、高附加價值之技術領先產品，可提供客戶高整合、高效能及高密度之電源管理解決方案，不僅如此，力智未來也將推出氮化鎵（GaN）元件功率半導體產品，跨入第三代半導體及車載市場。

驅動IC廠瑞鼎前兩大法人股東分別為友達百分百持股的康利投資，以及佳世達（2352）百分百持股的達利投資，各自持股17.11％、4.1％，友達年貢獻瑞鼎營收也逾3成。

瑞鼎今年前三季合併營收181.74億元，較去年同期成長78.7％，每股盈餘寫下歷史新高46.95元，險勝同屬驅動IC的上市股聯詠（3034），且毛利率也自去年前三季24.6％上升至41.8％，主要是受惠於大尺寸、AMOLED手機及平板、車載等驅動IC、時序控制及電源管理IC產品線皆呈現強勁成長。

瑞鼎在友達撐腰下，目前非蘋以外的PC品牌都有使用瑞鼎的驅動IC。瑞鼎大尺寸驅動IC占比55％、中小尺寸驅動IC AMOLED占比32％、車載工控驅動IC占比9％，時序管理IC+電源管理IC占比4％，瑞鼎也看好明年在工控、AMOLED將為主要成長動能。

（時報資訊 財經內容中心）