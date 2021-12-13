12/13盤前掃描｜13檔營收旺 外資押寶

本日重要投資情報：（1）貨櫃三雄拚年年賺 大投資；（2）台積電衝鋒 年底行情沸騰；（3）16檔兩低一高 領軍台股衝鋒萬八；（4）投信換股操作 逆勢回補17檔重量級權值股。



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13檔營收旺 外資押寶

受惠於近年來接連中美貿易戰，新冠肺炎疫情大爆發，以及5G、電動車、元宇宙發展趨勢，帶動電子大缺貨，貨櫃航運價格大漲，配合第三季本土疫情趨緩，內需傳產景氣也跟著回升，帶動上市櫃公司營收一路衝高…閱讀全文

年度專題》2021-22財經大事回顧與展望

世界銀行在2021年年中曾發布《全球經濟展望》報告，預測全球經濟將在2021年增長5.6％，出現80多年來最快速的經濟復甦，但世銀同時示警，這主要是靠著幾個主要經濟體的強勁反彈，並不平均，因新興市場與發展中經濟體仍持續與疫情奮戰…閱讀全文

台積電衝鋒 年底行情沸騰

台積電將於16日除息、每股配發2.75元現金股利，共計釋出713億元資金活水，外資看好晶圓代工漲價挹注12月營收、好氣色延續到2022年第一季，加上市場傳出英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）可能拜訪台積電，三喜臨門加持，法人指出，台積電有望成為封關領頭羊…閱讀全文

貨櫃三雄拚年年賺 大投資

貨櫃三雄前11月營收全數較去年同期翻倍增，今年全年營收獲利創史上新高無懸念，法人估EPS上看40～45元以上，配息、殖利率將是焦點，接下來，這波多頭行情能否續航，也引發多空論戰；近期貨櫃三雄法說紛紛釋出看多訊息，並企圖年年賺錢拚永續…閱讀全文

16檔兩低一高 領軍台股衝鋒萬八

新冠肺炎疫情及美國聯準會升息陰影雖揮之不去，但台股加權指數持續試圖突破萬八關卡高點，專家分析，近期資金轉進低基期、低本益比及高成長動能「二低一高」的個股，包括友達（2409）、群創（3481）等16檔，有望為萬八再衝鋒部隊…閱讀全文

26檔ETF本月配息 最高衝6％

根據最新統計，12月ETF最新配息公告共有26檔ETF即將配息，其中除了一檔不動產ETF其他均為債券ETF，以12月9日淨值計算，其中群益AAA-A醫療債2ETF、群益中國政金債ETF預估年化配息率衝6％最高…閱讀全文

投信換股操作 逆勢回補17檔重量級權值股

美股近期波動劇烈，台股依舊穩如泰山，遭逢亂流之際，護國神山台積電適時扮演護盤角色，台積電將在16日除息，填息戲碼將再度上演。國內投信資金近期也順勢展開回補重量級權值股操作，替迎萬八行情提前鋪路。永豐投顧總經理李學詩表示，近期投信力拚月底績效…閱讀全文