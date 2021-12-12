投信回補權值股 為萬八鋪路

美股近期波動劇烈，台股依舊穩如泰山，遭逢亂流之際，護國神山台積電適時扮演護盤角色，台積電將在16日除息，填息戲碼將再度上演。國內投信資金近期也順勢展開回補重量級權值股操作，替迎萬八行情提前鋪路。永豐投顧總經理李學詩表示，近期投信力拚月底績效，明顯展開換股大操作，投資人留意資金的動態。



從投信每日買賣超資料觀察，自11月29日以來投信的資金明顯從櫃買市場流出，轉進集中市場的大型權值股。



統計近二周（自11月29日以來）投信買超集中市場41.99億元，賣超櫃買市場18.85億元，集中市場買超的個股有元大金、宏碁、長榮航、華邦電、聯電、中信金、南亞科、長榮、華航、萬海、技嘉、陽明、台勝科、友達、緯創、台泥、欣興等個股。



台新投顧副總黃文清表示，投信近期布局的個股以高現金殖利率股、股價遭到超賣、營運進入大多頭的產業為主，如貨櫃航運三雄長榮、陽明及萬海挾著高獲利及股價低檔，具有高現金殖利率的題材，航空雙雄的華航及長榮航則有航空貨運產業旺季及客運迎接解封的題材；至於記憶體、面板、水泥個股如華邦電、南亞科、友達及台泥等遭到超賣，股價來到低位階，布局的風險不高並具有高現金殖利率題材。



長榮11月合併營收不如市場預期，月減3.2％，10日股價下挫，收在140元，下跌6元，但投信並未調節，10日持續力挺長榮買超57張。



投信近期回補的宏碁11月合併營收為288.55億元，創八年同期新高，月增3％，年增0.5％。宏碁也是EGS概念股，已加入RE100倡議，頗受法人青睞，宏碁更連續八年入選道瓊永續指數新興市場成分股。



李學詩表示，台股維持在11月26日長黑K棒上緣17,641點以上，行情相當強勢，台積電16日每股除息2.75元，過去外資多事先卡位參與除息，在台積電股價有所支撐下，預估指數區間17,600～17,950點，有望帶動大型權值股的走揚，可逢低布局。