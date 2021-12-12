老謝喊萬八仍便宜 他警告這指標泡泡太大

台股周五（10日）在陷入量縮整理，終場下跌87點，收在17826點，周線連二紅，法人看好到年底前封關偏多格局不變，有機會突破萬八。財信傳媒董事長謝金河表示，過去30年，台股每一次過萬點，隨之而來都是崩盤的噩夢，但因為今年上市櫃公司獲利實在太好了，現在逼近18,000點看起來仍然很便宜，不過也有專家提醒，警告台股的巴菲特指標300%，泡泡吹太大，有可能回挫20%。

謝金河在臉書發文指出，2020年在疫情襲擊全世界的情況下，台灣經濟是大起的一年，台灣的經濟成長率3.11%，出口成長4.9%，都是世界第一，這麼好的成績也帶動台股一度衝上18,034點。

他提到，過去30年，台股每一次過萬點，隨之而來都是崩盤的噩夢。現在台股逼近18,000點，看起來仍然很便宜，這是因為上市櫃公司獲利實在太好了。在去年之前，全體上市櫃公司全年淨利很少超過2兆元，例如在2019年是1.99兆元，2020是2.46兆元，今年前三季3.22兆元，全年會很輕鬆突破4兆元，這是史上空前最高獲利紀錄，對於2022年形成大挑戰，因為要連續兩年獲利超過4兆，這是十分不容易的事。

展望2022年，謝金河也引述其他專家對台股的看法，投信投顧公會理事長張錫持續唱旺，上看2萬點；永豐金經濟學家黃蔭基也認為台股五虎臨門，一整年區間會落在16,200點到18,200點之間；呂張投資團隊總監呂宗耀看台股最高19,890點，但他警告台股的巴菲特指標300%，泡泡吹太大，有可能回挫20%。

謝金河表示，大家面對2022，心中都有一把尺，台灣在2021年的經濟表現實在太好了，基期也墊很高，操作難度會上升，加上全球面對通膨壓力，縮表、升息及疫情變化，都會影響2022的投資判斷。

（中時新聞網 吳美觀）

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