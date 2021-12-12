台股新一周展望 法人看好族群出列

台新投顧看好半導體、PCB等九類股

上周台股震盪攻堅行情，周指數上揚129.12點，周K線連兩紅；台新投顧本周看好九大題材類股，包含：半導體股、PCB股、綠能股、蘋果供應鏈、汽車零組件股、金融股、塑膠股、紡織製鞋股、營建資產股等，研判本周指數將在17,600～18,000點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.外銷出口持續暢旺有，利於業績持續好表現。

2.外資12月來持續買超，挹注大盤資金動能。

3.全國疫苗積極進行接種，疫苗覆蓋率持續上升。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.電子產業進入淡季，可能影響業績成長減弱表。

2.公投結果可能影響投資信心。

3.年底外資進入休假期，交投轉趨清淡。

國票投顧：指數上看18,100點

上周產業類股漲跌互見，以航運類指數上漲9.52％最強勢，造紙類指數下跌1.13％最弱勢。國票投顧預期本周指數在17,600～18,100點區間震盪，本周看好五大題材類股，包含：NB股、WiFi 6概念股、蘋概股、車用電子股、被動元件股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期兩項國內外利多因素：

1.台股技術指標呈現日KD黃金交叉、MACD剛轉折向上的走勢，參考大盤今年共出現6次MACD翻揚情形，平均維持的期間高達20日以上，指數後續應有行情可以期待。

2.雖台股在萬八大關之前出現震盪，不過外資、投信連兩周買超，這與今年7月大盤創下歷史新高附近，土洋法人卻多呈反手調節的趨勢明顯不同，意味法人看好台股後市，有望支持指數維繫高檔表現。

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