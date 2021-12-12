土洋法人連兩周買超 7檔人氣股高燒不退

新型Omicron變種病毒11月底掀起國際股市恐慌潮，台股在11月29日大跌一度急殺至17167.24點，然當天外資轉買超安撫疫情恐慌情緒，收斂跌幅力守季線，隨後疫情餘震越來越小，大盤從波段起漲點到12月8日爬升再度臨近萬八城門，達17,988.88高點，小幅超越11月19日前高17,986.18點，再到下半周的萬八近關情怯，以及本土疫情再起、美股局面等不安，周五（12月10日）收跌0.49％至17826.26點，五日線仍失而復得，這兩周之10個交易日指數漲了439.71點，而2021年最後一個月將過一半，這個年度是否再度敲響萬八？三大法人態度如何？哪一族群最有勁？

集中市場中，投信、外資連2周買超，外資共買超315.8118億元，投信共買超42.7551億元，自營商本周轉買超14.6486億元，兩周仍賣超39.5146億元。上市三大法人買超前50大，三大法人聯手買超中鴻（2014）、宏碁（2353）、友達（2409）、長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）、中信金（2891）之7檔個股，其中貨櫃三雄皆上榜。

外資、自營商都買有國碩（2406）、裕民（2606）、中壽（2823）、永豐金（2890）、華晶科（3059）、至上（8112）之6檔。外資、投信都敲進的則為台積電（2330）、華邦電（2344）、聯強（2347）、技嘉（2376）、京元電子（2449）、玉山金（2884）、聯詠（3034）、緯創（3231）、玉晶光（3406）、元晶（6443）之10檔。而投信、自營商皆抱的是統一（1216）、元大金（2885）、明基材（8215）之3檔。上述三大法人26檔鍾愛股，其中光電股占6檔，金融占5檔，航運、半導體各占4檔。

上市主力買超10日排名，長榮航（2618）、長榮（2603）奪冠亞軍，分別13.81萬張、8.1萬張，中鋼（2002）也有逾7萬張，隨後依序為中信金（2891）、宏碁（2353）、友達（2409）、國碩（2406）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、萬海（2615）、陽明（2609）、兆豐金（2886）之買超逾2萬張，而元晶（6443）、合庫金（5880）、技嘉（2376）、玉山金（2884）、群創（3481）、中壽（2823）、京元電子（2449）、裕民（2606）、彩晶（6116）、華泰（2329）、華晶科（3059）之均獲敲進萬張。

航運多獲法人關愛，貨櫃、航空均受益於旺季、運價攀升等利多，也反映在營收財報上，激勵上周航運類股指數上揚9.52％，居各類股之冠。航空貨運價量齊揚，迎來史上首見超級旺季，航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）11月貨運收入創史上新高，各突破140億元及百億元大關，華航前11月破千億元大關，同樣再創新高。長榮航12月中旬再有一架777F貨機投入營運及旺季延續，兩家12月貨運收入將再創高。華航11月合併營收達153.69億元，月增2.83％、年增52.85％，創2019年7月來新高；累計前11月達1219.37億元，年增15.99％。長榮航11月合併營收為114.73億元，年增57.1％、月增10.62％，創疫情以來高峰。長榮航前11月合併營收為915.01億元，年增11.82％。

貨櫃三雄周五萬海股票獨收紅，但三雄11月營收不同調，由於港口壅塞，影響船隻準班率，萬海（2615）、長榮（2603）營收均較10月衰退，僅陽明（2609）成長續創高。萬海11月營收228.96億元，月減6.56％、年增率161.63％，連二個月下滑，但仍為單月營收第4高；累計前11月營收2,047.62億元，年增189.8％。長榮11月營收510.41億元，月減3.2％、年增159.1％，寫下單月次高表現；今年前11月營收4,371.72億元，年增139.28％。陽明11月營收344.82億元，月增1.77％、年增125.88％，續創新高，且連續18個月成長，為貨櫃三雄中唯一11月營收正成長；今年前11月營收2,993.68億元，逼近3000億元大關，年增121.72％。

上海出口貨櫃運價指數SCFI最新一周報價續創新高，較上周上漲83.92點、達4,810.98點，周漲幅1.7％，已連漲五周。航商預計在明年春節前，艙位仍將持續供不應求，因為全球供應鏈瓶頸、塞港短時間難解，運價仍將維持高檔，加上12月大陸有一波出貨大潮，法人看好貨櫃三雄12月營收續旺。

投資專家表示，航運股籌碼依然凌亂，二周內強彈約二成，宜提防獲利了結賣壓。但中國信託證券投顧的2022年投資展望說明會上提到，對於投資人高度關注的航運族群，中信投顧樂觀看待航空復甦前景佳，而明年海運市場雖供需趨於平衡但不失控，個別航商靠著運能增加和實際承接運價調整策略，有吸收運價下跌能力。而11月營收公布截止，全球超級央行周即將登場，關注新變種和通膨的決策重點，而台股作夢、作帳行情持續，下周盤勢再挑戰萬八關卡，留意下周四台積電（2330）除息2.75元，以及航運續航力。群益投顧表示，電子傳產類股良性輪動，金融股也有現金股利與存股優勢，指數可能於萬八關卡反覆震盪，但資金留在市場找機會。

（ 時報資訊 葉時安 ）

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