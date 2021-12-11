15檔「三好」護體 搶賺年終

聯詠、萬海等過去十年12月上漲機率高、法人積極加碼、營收表現亮眼

2021年進入倒數計時階段，台股多頭部隊在萬八關卡虎視眈眈，靜待資金東風吹起。市場專家表示，12月的台股具有漲多跌少的特點，可篩選過去十年的12月上漲機率高，搭配本月以來法人積極加碼、全年營收表現搶眼等條件，計有聯詠、萬海、華碩、台塑等15檔三好概念股，可望幫投資人提前賺進年終紅包。

雖然國內連續35天零確診的紀錄破功，傳出中研院女助理研究員確診的案例，初步判定是Delta變種病毒，造成台股10日遇壓拉回，尤其大型權值股跌多漲少，但摩爾投顧分析師林鈺凱表示，只要後續沒再爆發大規模的感染事件，以大盤面對利空相對抗跌的表現，及近兩個月以來，指數兩度嘗試攻克萬八大關，且一波比一波接近的表現來看，多方企圖心展露無遺，當第三波攻勢發起時，輕鬆取下18,034高點的機會相當大。

法人圈表示，第四季到隔年農曆年前這段時間，在作夢與作帳兩大行情助威下，是台股上漲機率最大的時期。尤其過去十年，加權指數12月上漲機率高達九成，今年上市櫃公司又有強勁的基本面作基礎，市場普遍認為，年底前大盤並無悲觀的理由。

如以過去十年間12月上漲機率大於八成、今年12月以來三大法人買超逾億元，以及前11月累計營收年增兩成以上等條件，進行篩選，包括聯詠、萬海、瑞昱、鈊象、家登、裕民、亞德客-KY、華碩、合晶、南亞、台塑、光罩、華邦電、撼訊及勝一等15檔個股，年關之前很有表現的機會。

面板驅動IC大廠聯詠11月營收達120.67億元，年增59.22％，如以10、11月合併營收246.58億元及12月接單量能觀察，法人預估，聯詠第四季營收可達370億元的財測高標，且2022年在更多晶圓代工產能支援與需求支撐下，營收及獲利將優於今年。統計12月以來，聯詠已獲法人大買。

富邦投顧董事長蕭乾祥認為，今年除電子族群外，傳產的航運、鋼鐵、金融等類股的企業，獲利多大幅跳升，儘管2022年因基期墊高，上市櫃公司整體獲利成長率將放緩，但包含半導體、碳中和、5G相關等領域，以及疫情趨緩帶動的傳產消費旅遊、高殖利率的藍籌股等，將是以輪動方式帶動大盤上攻的主力部隊。