投信指路 年底作帳行情喊燒

時序進入年底倒數，作帳行情持續加溫，今年以來扮演台股多頭發動機的投信業者，可望一路「買到年底、抱到過年」，法人看好12月下旬進入重點衝刺階段，布局方向鎖定半導體、電動車等科技成長趨勢，而航空、貨運、面板等景氣循環股，最獲內資青睞。

美11月消費者物價指數（CPI）符合預期，激勵美股走揚，且Omicron變種病毒對市場影響程度減輕，有利台股上演反彈走勢，法人表示，後續關注的重點，是即將登場的美國聯準會（Fed）利率決策會議，若未釋出更加鷹派言論，有機會進一步點火投信年底作帳行情。

群益投顧副總裁曾炎裕表示，近兩年台股的第四季表現，皆呈逐月上漲，特別是12月大多依循上旬震盪換手，下旬伺機衝高的模式，分析原因，主要包括經濟基本面樂觀，帶動資金流入股市，以及投資機構作帳效應所致。

此外，台股可望連續三年，繳出年漲幅兩成以上的紀錄，多頭動能氣盛，投資機構法人12月必須拉高部位，才有利新一年度的業務推展，配合12月下旬外資陸續放假，內資控盤力道會更為顯著，預料年底前也將有投信作帳行情啟動。

統計12月以來，投信在集中市場買超達35.48億元，上櫃則調節14.92億元，符合上旬換手操作的趨勢。其中，投信法人大舉敲進的前15大個股為長榮航、元大金、宏碁、華航、中信金、長榮、友達、萬海、技嘉、南亞科、陽明、台勝科、元太、華邦電、強茂等，波段加碼張數達2,527張～19,588張之間，獲得內資買盤積極認養。

中信投顧資深分析師陳柏州表示，作帳行情為台股年底重頭戲之一，預料後續通膨威脅可望降溫，以及資金派對暫時仍無散場疑慮，都是有利投信「加碼建倉」、「抱股過年」的利多因素，由投信布局族群來看，主要鎖定在半導體、電動車相關族群，以及股價率先經過整理，目前基期不高的景氣循環股，如航運、面板、記憶體等族群。

法人分析，大盤自10月起開始上攻，科技股從電動車、元宇宙到半導體股輪動表態，傳產部分由航運股反轉向上領軍，鋼鐵股、原物料也呈現築底態勢，等待中國大陸寬鬆政策出台，金融股也有現金股利與存股利基，預料指數可能在萬八關卡反覆震盪，看好本土資金會持續留在市場，尋找布局機會。

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