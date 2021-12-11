從營收尋下波台股主流 操盤手精挑這5檔

受惠需求回溫與漲價效應，多達154家的上市櫃公司11月營收刷新紀錄，由於營收創高者眾，投資人容易眼花撩亂，資深操盤手按11月營收年增兩位數、MACD在0軸上、今年獲利佳等3要件，選出中美晶、元太等5檔個股，看好將成下一波台股主流。

上市櫃公司11月合併營收以3.89兆元創高，且呈年增9.79％、月增9.06％的「雙增」表現，共計154家營收刷新紀錄，表現更勝10月的104家，且國際資金寬鬆依舊，外資11月淨匯入近1700億元，創12年來新高，國際熱錢湧入，都成台股續漲動能。

摩爾投顧分析師何基鼎從技術面分析，大盤在16500點打了2個底之後，突破頸線 17500 點，挑戰新高敗陣後，再次回測頸線，卻立刻重整旗鼓再攻，完全符合W底的理論型態，台灣出口連17紅、歐美股市回神，料台股下周震盪走高，上看18500點整數關卡。

隨11月上市櫃營收出爐，又逢台股挑戰新高之際，何基鼎認為，可藉由營收成長，尋找下一波主流。

但他提醒，應將營收成長視為「利多」、營收衰退視為「利空」，若營收成長股價不動，出現利多不漲的狀況，可能代表股價已提前反應，也就是所謂的「利多出盡」，未來續漲機率低；反之，若營收衰退股價卻有撐，代表「利空不跌」，未來股價反轉機率高。

他更中鋼為例，股價跌破35元的支撐後，連續幾月營收不斷創高，股價卻始終無法回到35元壓力線之上。股價要能順利反應「利多」，通常都是趨勢向上的股票，可參考使用MACD指標，只要MACD在多、空分界線0軸之上，可視為多頭走勢，並進一步選擇有實質獲利的公司，以降風險。

何基鼎也依據11月營收年增兩位數、MACD在0軸之上、近3季每股盈餘大於0等3要件，選出5檔可能成為下一波主流的個股。

1.至上

半導體通路商，主要代理三星NAND、DRAM，記憶體占營收逾7成，受惠手機、伺服器需求，預估今年EPS7元、殖利率逾6%，11月營收月增73.1%、年增 48.12%，技術面跳空突破前波壓力線45元後，股價緩步向上，釀戰新高。

2.中美晶

國內最大3~12吋晶圓材料供應商，第3代半導體發展受制碳化矽（SiC）基板短缺，國內一直無法規模量產，旗下子公司環球晶6吋SiC磊晶基板持續擴產，且中美晶私募美國新創GaN氮化鎵元件廠Transphorm，將代理銷售GaN全產品線，上下游均跨足第3代半導體。

中美晶今年EPS估達12.3元，本益比16倍、殖利率4.35%，11月營收月增5.3%、年增20.8%，股價回測200元後震盪走高，將力拼波段新高。

3.元太

電子紙薄膜電晶體顯示器製造商，鎖定長時間閱讀且不易視覺疲勞的電子書閱讀器，另因疫情反覆，商家多朝自動發展，帶動電子標籤成長，11月營收月增7.6%、年增38.19%，全年EPS可達4.5元，股價突破125元後，穩定墊高，短期有望續漲。

4.通嘉

電源管理IC廠，5G、車用等終端需求帶動，光是5G智慧機的天線，就需要額外增加多顆電源管理IC，車用則受惠電動車、座艙數位化及自駕等需求暢旺，既有電源管理IC需求供給吃緊，引發缺貨漲價潮，11月營收年增 44.03％，估全年EPS6元，股價量縮回測150元，洗盤後重返多頭格局機率高。

5.技嘉

虛擬貨幣價格續居高位，帶動顯卡需求，疫情使供應鏈缺料問題嚴重，年底又是電玩市場旺季，PS5續缺，顯卡訂單能見度至明年上半年，11月營收月增8.3%、年增25.9%，預估全年EPS20元，本益比僅7.4倍，攻守皆宜，股價甫突破波段新高。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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