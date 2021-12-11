長榮萬海後 下波誰領航？專家點名這2檔

上市櫃11月營收全都露，運輸類股月營收翻倍至1549億元最強，包括陽明、中菲行、台聯櫃等5檔創高，強勁的業績成長力道，也成股價護身符。分析師認為，海運市況持續熱絡，塞港遲遲未解，點名貨櫃3雄中唯一營收創高的陽明，以及受惠明年環保新規的散裝船王慧洋-KY，都有法人卡位身影。

展望航運股後市，萬寶投顧分析師陳子榕指出，上海出口集裝箱運價指數 （SCFI）連4周上漲，最新12月報價再創高，來到4727.06點，全球4大跨洋航線運價同步走升，美西線每FEU（40呎櫃）首次站上7字頭，達7019美元。

亞洲地區更因為正值旺季，加上疫情、大陸斷電衍生的復工出貨效應，使得近洋運價噴漲，東南亞線每TEU（20呎櫃）大漲12.6％，報價1266美元。

雖航運股獲利高點已過，但預估明年續居高檔，他認為航運族群高獲利、低基期，兼具股息題材，仍是主力法人喜愛的標的，像中華郵政明年加碼200億元入市，就鎖定上市櫃獲利前50大，航運、金融機會很大。

由於貨櫃航運二哥陽明11月營收不負眾望，以344.82億元續創新高，月增1.77％、年增125.89％，除連18個月成長，也是貨櫃3雄中，唯一月營收正成長者，讓陳子榕看好股價有補漲空間。

除前11月營收年增1.7倍，逼近3000億元大關，陳子榕也看好，陽明受惠傳統旺季及東協復工等利多，海運市況熱絡，以前3季EPS已達32.51元推估，全年EPS落在40～50元間，明年配發股息和殖利率的想像空間極大，加上本益比偏低，法人買盤已進場卡位。

展望明年，陽明董事長鄭貞茂更親掛保證，10日參加中經院「2022年經濟展望論壇」時表示，IMF預測2021、2022年世界貿易量成長率各為9.7％、6.7％，是支撐航運景氣的關鍵，大呼：「2022年還是好年！」，運價要2023年才會回到「正常」，但強調已不再是過往的價格，運費將成產業生產成本結構的新要素。

陳子榕另以船舶數高達134艘、平均船齡僅7年的慧洋- KY為例，除11月營收創歷史次高，今年更有望首次賺進1個股本。

加上現成船效能指數（EEXI）、碳強度指標（CII）等更嚴格的環保新法規，都將於明年元旦上路，慧洋旗下擁有最多與最大比例的節能船，不僅穩居散裝龍頭寶座，也勢必大受益，目前特定人士持續吃貨，逢回都是買點。

慧洋10日出席證交所法說時，公司主管也稱，中小型船舶日租金維持2~3萬美元，全年換約漲幅高達70%，為近5年來新高，明年預計有60艘船舶換約，並看好環保新規明年上路，雖今年基期較高，明年換約漲幅仍估達25%，散裝榮景持續。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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