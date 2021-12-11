趁貨櫃三雄反彈 這大咖狂賣這2檔

貨櫃三雄11月營收盡數繳出，其中萬海、長榮受塞港影響，較上月稍降，僅陽明唯一正成長，且再寫單月新高紀錄，素有「股神建商」之稱的皇翔建設周五（10日）公告處分萬海、長榮部分持股，損失獲利相抵共小虧11.4萬，網友大讚趕上這波漲勢，直呼「趁這波解套也太神」。

貨櫃三雄11月營收不同調，受港口持續堵塞，影響船隻準點率，長榮、萬海較上月營收稍降，長榮合併營收達510.41億元，月減3.2%、年增159.1%，創單月次高紀錄；萬海合併營收達228.96億元，月減6.56%，年增161.63%。

而二哥陽明則再單月創新高，11月合併營收達344.82億元，月增1.77%，年增125.88%，為三雄11月營收中唯一較上月正成長。

皇翔建設今年搭上航運熱潮，進行個股短期操作，素有「股神建商」的稱號。皇翔今日公告顯示，於11月29日至12月10日期間，以138.3元處分長榮2230張持股，總交易金額約3.08億元，處分利益1047.8萬元；另，以每股188.17元處分萬海1830張持股，總交易金額約3.44億元，處分損失1059.2萬元。損失獲利相抵後共虧損11.4萬元。

貨櫃三雄11月營收全部出爐，萬海、長榮、陽明股價最近回溫，網友見皇翔建設趁此之際出脫持股，讚嘆「厲害，高手」、「皇翔投顧趁這波解套也太神」、「高歌離席」、「打平虧損出場，可以」、「少賠就是賺」。

不過貨櫃三雄周五普遍下跌，惟萬海小漲1%，收在210.5元；長榮、陽明齊挫，長榮下跌逾4%，以140元作收，陽明則約3.5%，收在124元。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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