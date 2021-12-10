無懼通膨 美股大擺尾 電動車、蘋果飆高

投資人無懼美國物價高漲 美股收紅標普創新高

美國11月CPI（消費者物價指數）年增6.8%，雖創近40年新高水準，但投資人無懼消費物價高漲，且美債殖利率還滑落，激勵科技股、景氣循環股等多勁揚，但金融股表現疲軟。美股周五（12/10）尾盤急拉，道瓊漲逾200點，標準普爾500指數更創新高紀錄，周線同步收高。

個股表現不錯者，如通用汽車、福特汽車因積極前進電動車市場，福特還傳來預訂電動車大爆倉榮景，該兩股分別大漲6.02%、9.61%，而全球電動車龍頭特斯拉，也勁揚1.32%。

此外，財報亮麗效應也激勵投資人搶進與卡位，如甲骨文、博通分別強漲15.61%、8.27%。

另外，蘋果、微軟、思科系統、ASML、德儀、美光、輝瑞藥廠、沃爾瑪、可口可樂與NIKE等，也分別上漲2.8%、2.83%、2.95%、1.19%、1.34%、0.72%、1.34%、1.83%、2.59%及0.57%，表現可圈可點。

不過，亞馬遜、花旗集團、美國運通、高盛證券、摩根大通與波音等逆下挫，跌幅分別是1.12%、2.3%、0.59%、1.37%及0.4%。

備受台股投資人關切ADR表現方面，台積電ADR與鴻海ADR雙雙下挫，跌幅係0.31%、1.8%；聯電與日月光ADR係持平。

道瓊工業指數終場上漲216.30點，或0.61%，收在35,970.99點。標準普爾500指數上漲44.57點，或0.95%，收在4,712.02點。以科技股為主的那斯達克指數上漲113.23點，或0.73%，收在15,630.60點。費城半導體指數上漲35.152點，或0.91%，收在3,914.670點。

（工商時報 數位編輯）

美通膨高漲 歐股由紅翻黑

歐洲股市周五早盤走強，無視美國通貨膨脹高漲至近40年高峰，但尾盤漲勢無力，終場收黑。

倫敦FTSE 100指數下跌29.48點或0.40%，收在7291.78點。

法蘭克福DAX 30指數下跌15.95點或0.10%，收在15623.31點。

巴黎CAC 40指數下跌16.55點或0.24%，收在6991.68點。

（中央社）