上市櫃11月營收 歷年最光輝

受惠需求回溫與漲價效應發酵，上市櫃公司11月單月合併營收以3.89兆元，創單月歷史新高，而且呈現雙增表現（年增9.79％、月增9.06％），累計前11月合併營收為37.11兆元，年增16.5％，已超越2020年全年營收35.46兆元，2021年全年營收將再創歷史新高。

就產業別區分，11月營收年增前三大族群分別為運輸、鋼鐵、IC設計；月增前三大族群分別為IC通路、生技及IPC。而11月合併營收繳出歷史新高的家數有154家，表現更勝10月的104家，但低於今年3月的173家、7月的164家、8月的160家等；11月營收前五強則包括鴻海、和碩、台積電、仁寶、廣達。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，11月創新高家數持續維持在百家以上水準，產業營運強勁態勢持續，以電子上游半導體、中小利基型為主，也包括中游零組件、原物料等。

整體上市櫃11月營收繳年成長成績，蔡明翰指出原因有三：（1）2020年因疫情干擾基期低；（2）疫情後需求回升；（3）台灣相對疫情控制較好，擁轉單效應。以歷史經驗來看，第三季為往年高點，就月成長角度，11、12月趨勢多向下，因此預期12月營收出現月成長的機率可能不高，但年增的重要性還是大於月增。

台新投顧副總黃文清指出，11月全體上市公司營收年增率已連九個月正成長，上櫃公司整體營收年增更連十個月正成長，皆以運輸族群成長幅度最高，在上市櫃公司分別超過90％、110％，表現亮眼。而展望12月，受惠基期與漲價效應，本月營收有機會持續年成長，但由於淡季出貨下滑，可能會出現月衰退。

上市櫃公司2021年營收創新高，全年獲利表現也可期，統一投顧董事長黎方國預估，上市櫃公司2021年全年獲利可望以4兆元創歷史新高，看好2022年台股股息配發及高殖利率題材，將可望持續推動股市行情表現。

台股周線連二紅 封關前偏多格局

本土確診案例「加零」破功，台股10日在營收公布前陷入量縮整理，加權指數以17,826點、跌87點作收，惟在外資近日回頭加碼帶動，周線連二紅，周漲129點；三大投資專家一致看好到年底前封關偏多格局不變，集團、外資、投信三路作帳行情可期，指數有機會突破萬八，樂觀更看到上攻18,200點。

萬寶投顧董事長朱成志及統一投顧董事長黎方國都指出，外資於11月淨匯入高達1,700億元，但11月至12月來，外資買超僅630億元，還有1千多億元未投資，央行不可能讓外資炒匯或炒房，未來台股在外資回補、投信及集團股作帳，三路資金並進下，指數欲小不易，台股多頭趨勢不變，有機會一路漲到明年第一季。

華南投顧董事長儲祥生也認為，全球央行近年都放了非常多資金，光是美國就超過4兆美元，比2008年金融海嘯3兆多美元還多，資金氾濫，美股像不死鳥，只要美股續多頭，外資就會持續加碼台股；建議投資人可留意今年來獲利優，但股價沒有表現的落後股及集團股。

據統計，外資11月小幅回補台股218.6億元，12月來至10日止再買超422億元。朱成志說，10台股曾回檔800點，但外資不敢買，但外資到了11月被軋才開始回頭買，但也不敢買多，今年累計外資賣超約5千億元，加計去年賣超共上兆元，外資回補壓力大，而內資買盤齊湧，從櫃買指數近來漲勢凌厲可看出端倪，「這波多頭行情擋不住」。

黎方國分析，台股基本面優，從11月出口創新高，各公司在法說會也釋出第四季營運展望佳來看，第四季營運淡季不淡，11月營收表現亮眼，12月營收還會續旺，與過去大約11月就會從高峰滑落情況不同。

對於外界擔心未來美國可能縮減購債，儲祥生及黎方國都表示，資金依然十分寬鬆，黎方國說，目前QE仍然持續，還在擴表中，只是資金放較少出來，儲祥生強調，金融海嘯放3兆多美元出來，只收6千多億美元回去，這次放4兆美元，「錢實在太多了！」