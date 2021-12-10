外資續砍聯電 狂掃航空雙雄等十檔

台股今天震盪收跌87.86點，跌破17900點，不過力守17800點。外資轉買為賣，賣超新台幣32.7億元，賣超聯電最多，持續買超航空股華航及長榮航。

隨著美股回檔修正，加上國內新增一例COVID-19本土病例，台股今天傳統產業、電子及金融類股普遍滑落，加權指數收跌87.86點，收在17826.26點，跌幅約0.49%，成交值2843.87億元。

台股今天收黑，終場收在17826.26點，三大法人今天同步賣超，外資及陸資賣超32.7億元，自營商賣超11.45億元，投信賣超0.97億元；三大法人合計賣超45.12億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超聯電最多，達3萬1227張，連續2個交易日居賣超第一，影響聯電今天股價滑落至63.5元，下跌0.5元，跌幅約0.78%。

美系外資日前出具報告預期，聯電毛利率可望於明年上半年達到高峰，建議投資人獲利了結，並將聯電投資評等降至中立，引發聯電股價連日下挫。

大同傳出董事長盧明光、總經理何春盛請辭消息，未獲公司證實，外資今天仍賣超1萬859張，居第2位，影響大同股價滑落至30.45元，下跌2.4元，跌幅達7.31%。

瑞軒轉投資品牌公司VIZIO於今年3月赴美國掛牌上市，檢調獲報，瑞軒董事長吳春發家族成員涉內線交易，約談吳春發等人。外資賣超6646張，居第8位，影響瑞軒股價滑落至17.2元，下跌1.2元，跌幅6.52%。

外資其餘賣超前10名還有中石化、新光金、台玻、長榮、開發金、日月光投控及正新。

外資今天買超華航最多，達3萬4682張，買超長榮航1萬4047張，居第2位。華航與長榮航盤中股價雖一度翻紅，終場分別下跌0.65元及0.8元，跌幅約2.21%及2.66%。

外資其餘買超前10名還有元晶、中信金、中鋼、永豐金、欣興、群創、第一金及金寶。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，台股上檔有壓力，下檔有支撐，短期可能維持箱型整理格局，以個股表現為主。

延伸閱讀

外資賣超32億 作夢、作帳有影 台股趨堅

再創新高 華航貨運收入前11月破千億大關

三利多 長榮航11月營運雙增