12月10日一分鐘強弱勢股

12月10日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

毛寶(1732)

10.00

國內零確診破功，中研院爆Delta確診病例，防疫概念股發燒

華孚(6235)

10.00

11月營收創近35個月新高外，自結單月EPS達0.18元

宏亞(1236)

9.98

轉投資的藥華藥11月以來股價飆漲2.7倍，潛在處份利益可觀

建達(6118)

9.96

坐擁集團作帳與低軌衛星兩大題材，股價10日再站波段高點

國碩(2406)

9.95

入列太陽能國家隊，與產業上下游結盟合資成立昱昇創能

建碁(3046)

9.94

獲美國獨立充電樁服務商訂單，前11月累計營收年增逾五成

藥華藥(6446)

9.92

PV新藥獲FDA核准享7年銷售獨占權，12月開始貢獻營收

建舜電(3322)

9.92

受惠宅經濟、WFH需求，周邊線材出貨暢旺，能見度清晰

芮特-KY(6514)

9.90

股價反應11月營收及母公司昇達科強漲利多，盤中拉至漲停

皇將(4744)

9.86

營運見轉機，11月營收創今年新高外，訂單能見度達明年Q2

製表：鄭郁平

12月10日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

久陽(5011)

9.91

業內外營運皆美，惟短線衝高後資金落袋為安，月線失守

紘康(6457)

8.43

跌破月線後多頭棄守，三大法人10日同步賣超近500張

訊達(6140)

7.76

11月營收月減近五成，股價向下跳水，回測季線支撐

美而快(5321)

7.59

早盤拉至漲停卻面臨了結賣壓，尾盤急墜，單日振幅達17.86％

大同(2371)

7.31

經營高層再傳異動，董事長、總經理擬辭職，20日後拍板

撼訊(6150)

6.67

比特幣崩跌及11月營收利多出盡，股價跌破10日均線

瑞軒(2489)

6.52

遭外資連10日賣超合計2.64萬張，10日留下0.6元跳空缺口

樂士(1529)

6.28

13日法說會前夕遭資金高檔調節，終場收腳力守10日均線

連宇(2482)

6.11

11月營收年、月雙減，寫下今年以來單月新低，外資連2賣

德宏(5475)

5.77

受制大陸限電與部分料源吃緊，Q4營收恐較Q3向下修正

製表：鄭郁平

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 鄭郁平