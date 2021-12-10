12月10日一分鐘強弱勢股
12月10日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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毛寶(1732)
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10.00
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國內零確診破功，中研院爆Delta確診病例，防疫概念股發燒
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華孚(6235)
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10.00
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11月營收創近35個月新高外，自結單月EPS達0.18元
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宏亞(1236)
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9.98
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轉投資的藥華藥11月以來股價飆漲2.7倍，潛在處份利益可觀
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建達(6118)
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9.96
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坐擁集團作帳與低軌衛星兩大題材，股價10日再站波段高點
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國碩(2406)
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9.95
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入列太陽能國家隊，與產業上下游結盟合資成立昱昇創能
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建碁(3046)
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9.94
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獲美國獨立充電樁服務商訂單，前11月累計營收年增逾五成
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藥華藥(6446)
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9.92
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PV新藥獲FDA核准享7年銷售獨占權，12月開始貢獻營收
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建舜電(3322)
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9.92
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受惠宅經濟、WFH需求，周邊線材出貨暢旺，能見度清晰
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芮特-KY(6514)
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9.90
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股價反應11月營收及母公司昇達科強漲利多，盤中拉至漲停
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皇將(4744)
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9.86
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營運見轉機，11月營收創今年新高外，訂單能見度達明年Q2
製表：鄭郁平
12月10日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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久陽(5011)
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9.91
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業內外營運皆美，惟短線衝高後資金落袋為安，月線失守
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紘康(6457)
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8.43
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跌破月線後多頭棄守，三大法人10日同步賣超近500張
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訊達(6140)
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7.76
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11月營收月減近五成，股價向下跳水，回測季線支撐
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美而快(5321)
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7.59
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早盤拉至漲停卻面臨了結賣壓，尾盤急墜，單日振幅達17.86％
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大同(2371)
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7.31
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經營高層再傳異動，董事長、總經理擬辭職，20日後拍板
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撼訊(6150)
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6.67
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比特幣崩跌及11月營收利多出盡，股價跌破10日均線
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瑞軒(2489)
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6.52
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遭外資連10日賣超合計2.64萬張，10日留下0.6元跳空缺口
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樂士(1529)
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6.28
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13日法說會前夕遭資金高檔調節，終場收腳力守10日均線
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連宇(2482)
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6.11
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11月營收年、月雙減，寫下今年以來單月新低，外資連2賣
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德宏(5475)
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5.77
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受制大陸限電與部分料源吃緊，Q4營收恐較Q3向下修正
製表：鄭郁平
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