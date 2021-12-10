統一證：台股有戲 2021年戰兩萬

統一證：台股2021年戰兩萬 年初年尾都有戲

準確度獲業界公認的統一證券（2855）10日舉辦台股2022年展望，統一投顧董事長黎方國預估，上市櫃公司2021年全年獲利可望以4兆元創歷史新高，看好2022年台股股息配發，且統一投顧獨排眾議認為美聯準會（Fed）2022年不會升息，隨市場資金持續充沛、且國內年底有選舉加持，2022年台股第四季將戰兩萬點，而首季在各月都有題材的加溫下，有機會先看到萬九高點。

對Fed 2022年將不升息的預測，黎方國指出理由有三：（一）據2013～2015年間的QE退場經驗，正式升息歷程約18個月，Fed態度相對溫和，讓市場有時間適應；（二）美國2022年期中選舉，目前執政黨民主黨民調不佳，若貿然升息，對房市、股市有壓，恐引民怨、不利選舉；（三）美國總統拜登派任民主黨、且相當鴿派的布蘭納德為副主席，肩負選舉壓力的政治任務。

統一投顧預估，2022年台股指數的高低點將在16,000～19,600點間。搭配成長模型推估，上市櫃公司獲利在第一季表現仍強，之後成長力度逐季遞減，第三季築底，第四季重新恢復成長動能，2022年台股將呈M型走勢，兩高點將在首季與第四季；第四季在九合一大選的加持下，可望再創歷史新高，指數上看19,600點，甚至有機會挑戰20,000點。

台股第一季有望先看到萬九。黎方國指出，除了歷史經驗上台股第一季與第四季易漲難跌外，因上市櫃公司2021年的獲利有機會以4兆元創歷史新高，加上目前企業擁在手訂單，預期各家1月公告自結獲利、2月春酒釋展望也樂觀、3月將公告財報，題材一波接一波，有利股價表現。

黎方國提醒，2022年指數高低點相差恐達3,000點以上，波動劇烈，需慎選個股。統一投顧歸納五大選股方向，電子股仍是主軸，包括（1）科技權值股、（2）元宇宙、（3）第三代半導體、（4）漲價概念股，以及（5）受惠QE退場的金融股等。