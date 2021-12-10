富邦媒11月營收122.3億元 創歷史新高

富邦媒（8454）10日公告11月合併營收，首次創下單月突破百億元的佳績，達新台幣約122.3億元，年增32％，寫下開站以來單月歷史新記錄。累計1~11月合併營收突破803.8億元，年增約32.4％，營運再攀新高峰。

富邦媒指出，雙11檔期momo各式促銷活動強勁推動買氣更為11月營運添翼，11月11日當日凌晨即創下3分鐘破億的銷售佳績，檔期業績更為平日業績的3.5倍；而宅經濟加速消費轉往線上化，雙11為網購年度最大盛事，吸引響應盛會的消費者年增約3成，為雙11銷售加足馬力。

富邦媒表示，網路購物11月營運表現亮眼，年增34％，業績占比達96.3％，創歷史新高。行動購物則較去年同期成長42％，在網購業績佔比近8成。momo優異的營運表現，除了低溫引爆保暖商機外，雙11momo各式促銷活動強勁推動買氣更為11月營運添翼。

今年雙11momo豪擲的最大獎於12月1日開出，111.1萬紅利金獎落台南，幸運兒於雙11當日僅花1,922元，購買流行包款與護唇膏，就把最大獎抱回家。

延續雙11採買熱潮，消費者引頸期盼的momo《12.12年終盛典》將年末購物商機推向高峰，momo雙12寵愛會員再大手筆祭出奢華豪禮，包括12月12日當日限定「谷關日式奢華雙人之旅（市價39,268元）」不限金額下單登記抽、達指定消費金額即可參加「滿額瓜分120萬獎金」，還有「消費滿額送萬份麥當勞/築間火鍋美食」等都在momo雙12。

12月13日至12月14日不限金額下單再抽市價15,999元「iRobot掃地機」（限量1名，每人限登記乙次）。

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