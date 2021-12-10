12/10上市、櫃企業營運快報 重點摘要

今（12/10）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.家登(3680)10日公布2021年11合併營收約為4.1億元，月增7.8%，且年增約1.45倍，連2月創下歷史新高，其中本業成長為去年同期的三倍，第四季旺季營收挑戰新高。半導體年末強勁拉貨動能，家登產能全線備戰，今年營收將再創新高，出貨暢旺延續到明年。

2.專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）11月合併營收新台幣1.21億元，較上月與去年同期成長24.4％、16.9％，累計1-11月合併營收12.6億元，年增率13％，隨著兩岸PCB總產值以雙位數成長表現，公司全年合併營收亦將以此脈絡發展。

3.美國居家裝修動能延續，地板銷售商寶陞(2948)11月合併營收1.6億元，改寫歷年同期新高水準，並較去年同期成長21.36％。寶陞指出，美國房市交易買氣仍優於疫情前水準，預估今年美國房屋銷售將保持良好表現，第四季持審慎樂觀看法。

4.虹揚-KY(6573)11月合併營收為1.65億元，月減14.66%，虹揚-KY預估，今年合併營收可望挑戰20億元，甚至上市以來新高，目前各產品線維持3到6個月訂單能見度，審慎樂觀看待明年營運。

5.大亞(1609)今年前11月營收248.88億元，年增53.15％，董事長沈尚弘指出，今年產業沒有因為疫情影響變壞，加上電線、電纜及漆包線都呈現大幅成長，全年營收、獲利及EPS創新高可期。

展望2022年，他認為，內部對於經濟景氣是以與今年持平做假設，如果景氣好，有理由更樂觀；其次銅價漲跌，影響庫存價值變化，整體來看審慎發展，目標希望集團未來五年獲利年年成長，增加太陽能跟綠能貢獻，策略上建構穩定收益的事業，讓財務波動性降低。

6.中光電(5371)11月營收50.93億元，月增8％，年增35％，為2017年12月以來新高；累計前11個月營收為445.39億元，年增16％。

7.航太產業回溫，台灣鋼鐵集團旗下特殊合金材料大廠精剛(1584)11月自結營收為1.27億元，較去年同期增加105.72%，1-11月自結營收9.78億元，較去年同期增加36.78%。今年業績可望逐季上揚，公司對營運前景樂觀。

8.汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）自結11月合併營收6.09億元，月增12.21％、年增1.09％，創同期次高紀錄；累計前11月合併營收61.59億元，年增32.56％，確定回到上升走勢。

和大表示，11月業績受惠於上半年訂單延遲出貨及微幅調漲產品報價下，營收表現漸趨回穩，公司對未來營運保持樂觀。