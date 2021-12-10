美股市值兆元俱樂部放閃 16檔台鏈沾光

Apple股價續創新高，市值已達2.872兆美元，即將挑戰3兆美元，帶領美股失復Omicron失土，美科技股兆元俱樂部金光閃閃，台股包括玉晶光、穩懋等供應鏈，有望跟著沾光。

美股市值兆元俱樂部除Apple外，尚有微軟2.515兆美元（市值一度超越Apple）、Google 1.971兆美元、Amazon1.787兆美元、特斯拉1.074兆美元，而臉書0.92兆美元、輝達0.796兆美元緊追在後。

台系供應鏈包括驊訊、穩懋、鈺創、技嘉、燿華、玉晶光、立積、台達電、可成、凡甲、緯穎、康普、創意、聚和、智邦、江申等16檔，9日股價漲幅2～4％，與美股兆元俱樂部同享榮光。

群益期貨副總經理范振鴻指出，Apple股價續創新高，市值已達2.872兆美元，即將挑戰3兆美元。外資券商摩根士丹利將Apple目標價從164調高至200美元，以此價格估算，Apple市值一定會超過3兆美元，對S&P500及那斯達克指數影響性大增。

美股先前因Omicron疫情而下跌，Apple股價表現相對抗跌，Apple新手機銷售因消費者不耐久等而下滑，但此一利空消息，未對Apple股價有所影響，股價續創新高，並帶領美股失復Omicron失土。

元宇宙代表廠商輝達近日股價下跌，主要是歐盟反壟斷機構暫停審查ARM收購案，創辦人黃仁勳12月1日減持44萬股套現1.4億美元，但應僅是短線利空。他預期，在Apple股價帶動下，美股大型科技權值股的股價，將維持強勢走勢，而在美股續創新高下，對台股也有一定程度的激勵。

國泰證期資深經理蔡明翰認為，聯發科、聯電本日走弱，尾盤靠台積電擺尾帶動擴大指數漲幅，台股面臨萬八關卡，因股價位處高檔，在外資點出明年景氣有反轉風險下，使大型權值電子股出現獲利了結賣壓。

不過，時值年底作夢行情及作帳行情之際，占大盤權重逾五成的電子股指數理應表態，尤其是美股科技股與半導體族群相對強勢，台股電子股也將與之連動。