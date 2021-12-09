元宇宙、低軌衛星題材點火 2檔營運樂觀

11月營收陸續發布，台股中的元宇宙、低軌道衛星概念股鈺創（5351）、昇達科（3491）等11月合併營收繳出亮眼成績單，法人看好未來展望，雖遭逢股價震盪整理但股價下方有撐。

鈺創11月合併營收為7.01億元，年增114.14％，月增1.46％，營運雙增；累計前11月合併營收為55.11億元，年增69.59％。

鈺創董事長盧超群日前表示，利基型DRAM沒有降價空間，2022年第一季甚至第二季可能又將缺貨，對2022年樂觀看。

鈺創營運除了本業走強外亦具有轉機，主要是搭上元宇宙的商機，鈺創子公司鈺立微電子投入在虛擬實境（VR）/擴增實境（AR）領域，市場並傳出打進臉書虛擬實境裝置供應鏈，搭上市場最夯的元宇宙題材。

鈺創受惠於11月營收成長，9日股價一度漲停，惟台股盤中由紅翻黑干擾，漲停打開，終場收在87.9元，上漲3.4元，漲幅4.02％。

至於在昇達科部分，該公司為低軌道衛星供應鏈，主要客戶有SpaceX、Oneweb、亞馬遜（Amazon），因市場才剛起飛，未來展望強勁，昇達科近期股價整理完畢，重回月線沿著月線走揚。

昇達科受惠低軌衛星通訊元件商機11月合併營收為1.81億元，創 30個月來單月新高，依目前昇達科出貨及訂單預估，12月營收將將較11月再上揚。

政府也嗅到商機，經濟部工業局9日宣布台灣低軌道衛星地面設備旗艦團隊啟航，並由工研院與國際航太通訊服務商AerKomm簽署國際合作協議，未來將攜手衛星地面終端設備供應鏈合作，昇達科就是五家主導廠商之首位。

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