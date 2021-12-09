12/10盤前｜法人押寶雙虎 面板家族歡呼

本日重要投資情報：（1）汽車零件族群 11月營收奏凱歌；（2）危機入市 三大類ETF有賺頭；（3）長榮11月營收續破500億 網驚曝關鍵字；（4）美股｜那指、費半慘摔 特斯拉崩逾6%。



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法人押寶雙虎 面板家族歡呼

面板報價12月上旬跌勢續收斂，加上大陸雙11、美國黑五促銷下，電視銷售優於預期，三大法人12月來累計加碼面板雙虎9～12萬張，激勵友達（2409）、群創（3481）9日強漲，領軍面板家族攻高。二線低價股偏光片廠力特（3051）、友達旗下背光模組廠達運（6120）同步漲停，產業景氣不看淡…閱讀全文

年度專題》2021-22財經大事回顧與展望

世界銀行在2021年年中曾發布《全球經濟展望》報告，預測全球經濟將在2021年增長5.6％，出現80多年來最快速的經濟復甦，但世銀同時示警，這主要是靠著幾個主要經濟體的強勁反彈，並不平均，因新興市場與發展中經濟體仍持續與疫情奮戰…閱讀全文

美股｜那指、費半慘摔 特斯拉崩逾6%

美股市場焦點轉移至將於美國時間周五（10日）公布的11月消費者物價指數（CPI）數據，美股三大指數中止連續三天漲勢，晶片股、科技股殺聲隆隆，那斯達克跌1.71%、費半指數跌2.14%，特斯拉崩6.10%、超微跌4.92%、輝達跌4.20%…閱讀全文

汽車零件族群 11月營收奏凱歌

受惠進入產業的傳統旺季，加上先前遞延訂單出貨的加持，汽車零件族群業績火力全開，麗清（3346）11月營收創歷史單月次高，廣華-KY（1338）改寫近兩年新高，世德（2066）、東陽（1319）也均繳出全年單月次高成績…閱讀全文

Intel超強GPU將迎戰死敵 台積迎戰關鍵曝

將於明年1月5日至8日恢復實體活動的CES 2022(國際消費電子展)，英特爾、AMD以及NVIDIA都計畫推出新款獨立顯卡產品，這也是英特爾在新執行長Pat Gelsinger上任後，預計推出以ARC品牌、代號Alchemist的新款Xe架構獨顯…閱讀全文

危機入市 三大類ETF有賺頭

近一個月市場震盪加大，統計近月來所有ETF規模消長，有8檔ETF近月規模增逾20％，包括以高殖利率吸引投資人搶進的以FH富時高息低波ETF為代表，另有搶短的例如國泰美國道瓊正2ETF以及近月電動車及元宇宙最紅題材相關的統一FANG+ETF等三類ETF，最獲投資人青睞…閱讀全文

長榮11月營收續破500億 網驚曝關鍵字

貨櫃海運長榮11月合併營收510.41億元，中斷創高之路，比10月減少3.3％，主要因塞港導致航行日期延後、供應鏈運送瓶頸。法人指出，由於營收認列時間遞延及第四艘2.4萬TEU長岳輪（ALP）在9日交船，12月營運仍可維持高檔…閱讀全文