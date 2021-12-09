外資大砍聯電逾10萬張 加碼這10檔熱門股

台股今（9日）在台積電尾盤拉抬下，終場以17,914.12點作收，上漲81.7點，成交值3,197億元，三大法人同步買超，外資連3買，9日再買超61.46億元，買超前10大個股包括群創、友達、長榮航、長榮、華航等面板雙虎與航運股，而遭美系外資調降評等的聯電收盤下挫3.76%，並遭外資狂賣超10.1萬張。

統計三大法人同步買超，其中，外資及陸資買超61.46億元，已連續3個交易日買超，自營商買超20.11億元，投信買超1.35億元，合計買超82.92億元。

根據證交所資料顯示，外資9日買超第1名為群創，共買超3萬7,894張，買超第2名為友達，買超3萬1,649張，買超第3至第10名依序為國碩、長榮航、中鋼、元大滬深300正2（00637L）、宏碁、中信中國高股息（00882）、長榮、華航，包括面板雙虎、航空雙雄以及貨櫃三雄的長榮都在買超前10名之列，而陽明、萬海，外資9日也都呈現買超。

至於外資賣超第1名個股為聯電，共賣超10萬1,900張，主因聯電ADR周三重挫6.78%，加以美系外資示警半導體景氣循環恐在明年觸頂，因而降評聯電，9日收盤下跌2.5元，收在64元，跌幅3.76%；投信也同步賣超1,318張，為投信賣超第3名。

外資賣超第2名的個股為大同，賣超1萬1,850張，賣超第3至第10名個股依序為元晶、精成科、日月光投控、光罩、四維航、欣興、榮成以及亞聚。（中時新聞網 曹逸雯）

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