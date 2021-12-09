12月9日一分鐘強弱勢股
12月9日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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力特（3051）
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9.96
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12月上旬面板跌勢續收斂，面板股強勢，股價9日跳空強鎖漲停
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浩鑫（2405）
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9.96
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自行開發的應用電腦獲Meta採用並開始出貨，明年EPS有望上看1元
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迅杰（6243）
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9.95
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電競周邊MCU市場需求旺，股價9日回補跳空缺口轉強
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建達（6118）
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9.94
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蘋果傳明年推首款MR頭戴裝置，元宇宙領漲，創近14年半新高
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安可（3615）
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9.93
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光電股強攻，股價跳空攻上漲停價24.35元，追平6月中旬前高
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藥華藥（6446）
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9.9
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11月營收月增431.5％，PV新藥迎美訂單，預估本月小量貢獻營收
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台富（1454）
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9.87
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11月營收1.41億元，月增18.8％、年增19.3％，股價改寫近六年半新高
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美而快（5321）
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9.8
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自結前十月稅後盈餘9,075萬元、EPS 2.59元，明年業績成長可期
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達運（6120）
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9.79
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面板股傳利多，友達強勢上漲，帶動旗下子公司同歡
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歐買尬（3687）
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9.72
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旗下歐付寶明年首季將登錄興櫃，外資連兩日買超301張
製表：鄭郁平
12月9日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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達爾膚（6523）
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9.92
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兩岸銷售暢旺，惟股價短線急漲回檔，9日跌破月線、回測季線
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建碁（3046）
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8.3
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股價結束處置，9日迎「出關日」卻重挫，失守5日均線
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立衛（5344）
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7.65
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9日起遭列處置股、每20分鐘撮合一次，近兩個翻倍大漲後回檔
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聚積（3527）
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6.9
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擴大布局Min/Micro LED市場，XR新品齊發，惟外資大賣
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云辰（2390）
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6.31
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8日受惠高端疫苗利多帶動漲停，隔日沖賣壓出籠，吞爆量長黑
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協益（5356）
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6.15
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9日早盤開超衝34.9元，創逾兩年新高後壓回，5日線有守
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安碁（6174）
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6.15
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11月營收0.54億元，月減13.2％、年增44.6％，回測下檔5日線有撐
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台勝科（3532）
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6.04
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外資示警半導體景氣明年觸頂，股價遭波及，投信終止連13買
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英濟（3294）
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5.98
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股價近一月飆漲65％、乖離率近40％，8日收黑K後、9日拉回
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普誠（6129）
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5.96
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隔日沖賣壓來襲，股價9日開高走低收黑K、爆5.91萬張歷史巨量
製表：鄭郁平
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