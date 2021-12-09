12月9日一分鐘強弱勢股

12月9日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

力特（3051）

9.96

12月上旬面板跌勢續收斂，面板股強勢，股價9日跳空強鎖漲停

浩鑫（2405）

9.96

自行開發的應用電腦獲Meta採用並開始出貨，明年EPS有望上看1元

迅杰（6243）

9.95

電競周邊MCU市場需求旺，股價9日回補跳空缺口轉強

建達（6118）

9.94

蘋果傳明年推首款MR頭戴裝置，元宇宙領漲，創近14年半新高

安可（3615）

9.93

光電股強攻，股價跳空攻上漲停價24.35元，追平6月中旬前高

藥華藥（6446）

9.9

11月營收月增431.5％，PV新藥迎美訂單，預估本月小量貢獻營收

台富（1454）

9.87

11月營收1.41億元，月增18.8％、年增19.3％，股價改寫近六年半新高

美而快（5321）

9.8

自結前十月稅後盈餘9,075萬元、EPS 2.59元，明年業績成長可期

達運（6120）

9.79

面板股傳利多，友達強勢上漲，帶動旗下子公司同歡

歐買尬（3687）

9.72

旗下歐付寶明年首季將登錄興櫃，外資連兩日買超301張

製表：鄭郁平

12月9日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

達爾膚（6523）

9.92

兩岸銷售暢旺，惟股價短線急漲回檔，9日跌破月線、回測季線

建碁（3046）

8.3

股價結束處置，9日迎「出關日」卻重挫，失守5日均線

立衛（5344）

7.65

9日起遭列處置股、每20分鐘撮合一次，近兩個翻倍大漲後回檔

聚積（3527）

6.9

擴大布局Min/Micro LED市場，XR新品齊發，惟外資大賣

云辰（2390）

6.31

8日受惠高端疫苗利多帶動漲停，隔日沖賣壓出籠，吞爆量長黑

協益（5356）

6.15

9日早盤開超衝34.9元，創逾兩年新高後壓回，5日線有守

安碁（6174）

6.15

11月營收0.54億元，月減13.2％、年增44.6％，回測下檔5日線有撐

台勝科（3532）

6.04

外資示警半導體景氣明年觸頂，股價遭波及，投信終止連13買

英濟（3294）

5.98

股價近一月飆漲65％、乖離率近40％，8日收黑K後、9日拉回

普誠（6129）

5.96

隔日沖賣壓來襲，股價9日開高走低收黑K、爆5.91萬張歷史巨量

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平