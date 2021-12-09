不當水手當機長 專家為何棄長榮追華航？

近期「貨櫃三雄」長榮、陽明、萬海，以及「航空雙雄」華航、長榮航的股價都有不錯表現，但有分析師認為，貨櫃三雄再創歷史新高的機會不大，所以不建議去追，若要短線操作，比較推薦航空雙雄，特別是華航。

「貨櫃三雄這波指標股仍是長榮！」摩爾投顧分析師何基鼎在中天財經頻道《錢線煉金術》指出，雖然近期萬海走勢較強，但其實長榮早已突破前一波壓力線，加上全球各地塞港情形未緩解、海運報價持續往上漲，長榮仍有船多優勢，且全年EPS有望達45元以上、本益比不到5倍。

不過，何基鼎覺得貨櫃三雄雖然短期可能會有一波多頭，但要V型反轉、重返榮耀的機率偏低，建議尚未買入的投資人先別進場，已經是水手的民眾則可以把持股留著，觀察後續發展。

從整體走勢來看，何基鼎表示若是要追短線，自己會比較推薦航空雙雄。他分析華航、長榮航近期漲勢兇猛是由於2因素，首先，雖然前陣子新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，但已被證實傳染性強但重症率低，所以民眾會有或許明年就可開放國外旅遊的預期心理，進而推升航空類股股價。

再來則是貨運部分，由於塞港問題沒解決，海運價格一直向上，何基鼎提到，假如海運成本越來越接近空運，那廠商或許會思考，商品是否直接空運就好，這也是為什麼他較看好華航，因為華航營收已回到疫情前水準，主因之一就是其貨機數量比長榮航多。

另外，何基鼎指出，從技術線型來看，華航近期這波大漲後，回檔幅度沒有很大，且早先Omicron剛爆發時，11月29日曾出現向下的跳空缺口，也是馬上就拉回來，所以他認為華航短期內蠻有機會再創新高。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 程子威）