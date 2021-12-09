元宇宙夯！不只台積電 這4檔外資都在買

歐系外資針對元宇宙出具最新看法，認為VR/AR設備是通往元宇宙的關鍵之一，元宇宙是相關技術廠的下一個增長引擎，也點出口袋名單，包括台積電（2330）、玉晶光（3406）、聯發科（2454）等多檔台股，將因為元宇宙而受益。

歐系外資表示，技術基礎設施是實現元宇宙的重要因素。故元宇宙是相關技術廠的下一個增長引擎，國際技術巨頭將元宇宙視為互聯網的下一章，將數字世界與物理世界融合在一起。

歐系外資認為，由於VR/AR設備是通往元宇宙的關鍵之一，但目前滲透率仍然很低，因此，蘋果能否將增強AR眼鏡商業化對於元宇宙的發展至關重要。

歐系外資表示，將元宇宙生態系統簡化為三個層次，即平臺+內容提供商（Microsoft、Meta和Nvidia）、用戶界面（VR/AR設備）、技術基礎設施。VR/AR設備雖然是網關，但仍然阻礙跨界的障礙。從PC到手機、VR/AR設備的硬體革新推動了互聯網的發展。VR/AR頭戴式裝置、眼鏡是創造從現在的2D網絡體驗到3D體驗不可或缺的。

預計全球VR出貨量在2021年將達到1,070萬台、年增加98％，其中Meta Oculus會拿下75％的占有率，但到2022年，將增加到1,800萬台，Meta Oculus占有率則降到65％，主要是因為Sony和蘋果的加入。

歐系外資表示，顯示器是VR頭戴式耳機的最大成本，占總原物料成本的25％，故預測2021~2025年全球VR鏡頭市場將有91％的年複合式成長率。整體來說，對元宇宙而言，邊緣計算和聯網供應鏈（從晶片組、存儲器和各種組件到系統製造商）是關鍵的組成部分，也點名多檔個股將受惠，除Nvidia外，台股包括台積電（2330）、玉晶光（3406）、聯發科（2454）、緯穎（6669）以及廣達（2382）。

（時報資訊 王逸芯）