低軌衛星組國家隊 8檔供應鏈受注目

經濟部登高一呼，組成國家隊低軌衛星，透過B5G主題研發專案共五案，合計也10家大廠入列，將針對專案給予補助，大搶全球1年近9000億元的衛星地面接收商機，今明泰(3380)大受鼓舞，早盤衝上漲停33.3元，躍登(3138)亦上漲約2.5%，惟昨日高掛漲停的昇達科(3491)股價降溫，下修逾1.5%，不僅如此，儘管不在國家隊名單中，譁裕(3419)同樣受到低軌衛星題材振奮，早盤黑翻紅急拉大漲4.5%，台揚(2314)也上漲1.8%。

本次經濟部透過B5G主題式研發計畫，瞄準低軌衛星商機，通過B5G主題研發專案共五案，包含台灣衛星及電子關鍵零組件廠商耀登(3138)、奇鋐(3017)、台光電(2383)合作；鐳洋、明泰(3380)、台燿(6274)、金像電(2368)組成團隊；昇達科(3491)、穩懋(3105)、新創公司創未來公司各成一案。

目前台灣已有多家廠商切入主要低軌衛星業者供應鏈，針對地面設備，以用戶終端的天線、WiFi路由器等OEM組裝，以及PCB、射頻元件等製造為主；衛星部分已切入部分零組件製造供應，隨著更多國家邁入商用，台廠將同步受惠。

另外，若進一步細究低軌道衛星商機將對地面帶來相位陣列平板天線、衛星IoT應用需求，相位陣列天線與5GmmWave(毫米波)技術相近，衛星地面設備產值占整體達到77%，隨著低軌道衛星帶動新型VSAT商機。而在衛星製造部份，系統整合將由太空中主導，搭配元件等，零組件國產化也會是趨勢之一。

（時報資訊 王逸芯）

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