12/9上市、櫃企業營運快報 重點摘要

今（12/9）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.專業絕緣材料廠鉅橡(8074)跨足美耐板有成，子公司「鉅莊企業」以「多娜彩」及「LAVI樂維」雙品牌拓展市場，今年營收可望達1.7億元，隨著市佔率逐步提升，鉅莊明年營收可望上看3億元，獲利可望較今年倍增，成為鉅橡業績成長新動能，鉅橡表示，雖然明年變數不少，營運應該會比今年好。

2.中信金(2891)旗下中信證券積極協助臺灣企業加入資本市場，主辦輔導歐特明(2256)登錄興櫃交易，興櫃登錄價為72元，昨天收盤價為126元，漲幅飆逾7成。

歐特明自2012年成立，主力發展汽車先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance Systems,ADAS），產品比重高達90%，強項為整合車規攝影鏡頭、 ADAS汽車電子元件ECU（Eletronic Control Unit）和視覺AI演算法，其中視覺AI演算法之核心技術包含視覺AI訓練資料收集與自動標記、視覺AI辨識等。

3.受惠旗下材料分析、故障分析業務營運動能強勁，汎銓(6830)11月營收1.37億元，創下單月歷史新高，針對故障分析(FA)業務，汎銓於竹北台元營運據點引進最新各項分析設備陸續到位，有助於堆疊營運成長動能，進一步擴大汎銓於故障分析(FA)市占率。

4.2022年第一季聚焦關鍵三項議題-變種病毒Omicron、通膨及聯準會政策，2022年將是景氣與通膨共舞的投資環境，富蘭克林證券投顧認為，聯準會升息預期及市場波動也將隨之而來，但溫和通膨及利率上揚環境實則有利經濟及企業獲利表現，建議投資人對風險性資產維持偏多操作。2022年第一季建議採取「TIGER策略」。

「TIGER策略」，包括「Tech科技創新、Inflation抗通膨、Green綠色永續、Emerging新興市場和Rotation輪動」，多元網羅投資契機。隨著全球經濟復甦邁入常軌，2022年成熟國家央行貨幣政策轉趨正常化，財政政策將轉為重點扶持有助提振生產力及永續發展的產業，科技和基礎建設產業將持續扮演多頭要角，而新興市場則看好亞洲中小型股票基金的成長潛力。

5.宏碁(2353)十一月份單月合併營收為新台幣288.55億元，創八年同期新高，月增3.0%、年增0.5%；累積前十一月合併營收為新台幣2,893.31億元，年增16.3%。累積前十一月營收以美元計算為103.23億美元，為去年全年營收的109.8%。投信法人12月以來買超宏碁金額擴大。

6.雙11購物節及振興5倍券帶動零售業績，且歐美客戶拉貨需求暢旺，特力(2908)11月合併營收為35.53億元，年增11.7%，由於房地產交易持續熱絡且逢年底居家裝修換新潮，特力預估，台灣零售實體和線上雙通路銷售將持續穩健成長。

7.外資出具英業達(2356)最新報告，認為英業達日前宣布，其持有47.65%的子公司英穩達破產，此一破產事件不會對英業達的業績產生實質性的負面影響，該公司早已經定期在其財務中確認了各自的損失。預計英業達將從2022年開始擺脫與太陽能相關的損失，並專注於NB/伺務器運營。