12/9盤前掃描｜太陽能業 明年成長爆發
本日重要投資情報：（1）龔明鑫：明年GDP年增率4%起跳；（2）勞動基金委操480億鎖定ESG股 10檔吸睛；（3）法人圈共識！陽明、長榮2022具三大優勢；（4）13檔ETF夯 最少漲3%。
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太陽能業 明年成長爆發
台灣智慧能源周8日開幕，2021年展場規模擴大，反映太陽能產業市況的熱絡。業者均看好2022年的太陽能產業景氣，茂迪總經理葉正賢預期，太陽能市場將出現爆發性成長；元晶則表示，訂單能見度直達2022年上半年…閱讀全文
年度專題》2021-22財經大事回顧與展望
世界銀行在2021年年中曾發布《全球經濟展望》報告，預測全球經濟將在2021年增長5.6％，出現80多年來最快速的經濟復甦，但世銀同時示警，這主要是靠著幾個主要經濟體的強勁反彈，並不平均，因新興市場與發展中經濟體仍持續與疫情奮戰…閱讀全文
勞動基金委操480億鎖定ESG股 10檔吸睛
符合ESG（環境保護、社會責任、公司治理）標準的公司為投資顯學！勞動基金運用局今年第一次國內投資委外代操給六家投信的480億元資金也點名鎖定EGS股為投資標的；法人指出，元大金、宏碁、長榮等ESG熱門個股可望獲買盤加持…閱讀全文
龔明鑫：明年GDP年增率4%起跳
主計總處日前將今年經濟成長率由5.88％上修至6.09％，創11年新高；明年經濟成長率則由3.69％上修至4.15％，上修0.46個百分點。國發會主委龔明鑫8日表示，在出口有利、投資動能持續，及內需消費恢復情況下…閱讀全文
鋼價漲+出貨增 4檔不銹鋼11月業績續旺
國際鎳價每公噸仍在2萬美元出頭盤旋，且受惠於鋼價上漲與出貨暢旺，不銹鋼族群包括運錩（2069）、大成鋼（2027）、彰源（2030）、燁興（2007）11月營收持續衝高。其中運錩單月合併營收近15億元、年增102.07％…閱讀全文
法人圈共識！陽明、長榮2022具三大優勢
時序進入年底後，航運產業能見度轉趨明朗，貨櫃航運2022年業績有望優於今年的看法漸成法人圈共識，運輸指數成交比重8日再度逼近三成門檻，長榮（2603）與陽明（2609）共享高績效、高殖利率及低股價三大優勢，12月起陸續獲法人買單敲進…閱讀全文
13檔ETF夯 最少漲3%
元宇宙、5G、電動車等應用需求大增，美國費半指數8日收盤創歷史新高，而隨著新冠病毒不斷變異，未來全球恐將與疫情共存，帶動生技疫苗需求增，但另一方面經濟可望持續復甦，油價中長期看漲，都主導投資市場趨勢…閱讀全文