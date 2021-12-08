林啟超：明年台股再漲10％都算健康

股市不斷創新高，可能將常態化。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超8日表示，美國即便升息或縮減購債規模，但市場上仍是「錢很多」，會繼續推升資產價格；其次是企業獲利加上現金部位高，會發放現金股利及執行庫藏股，所以2022年股市再上漲10％都算是健康狀態，若有回檔整理，都是低點布局的好時機，且會有很多投資人搶進，股市有撐，回檔不易超過15％。

也就是說，明年台股極可能破1萬9千點，挑戰2萬點，美國道瓊指數可能站上3萬9千、上看4萬點。

股市易升難回，林啟超建議沒時間看盤的民眾，投資「大盤」或「全球」，因為資金輪動會加快，單壓個股或單一產業風險會很高；同時要堅持，例如2008年之前，及2020年疫情爆發前就投資的人，到現在都還是獲利，不要擔心什麼「完美風暴」，不要輕易被嚇出股市，未來恐將永遠追不上高點。

林啟超分析，所謂「巴菲特指數」，即美股市值占美國GDP比率已超過200％，市值除以廣義貨幣供給（M2）也達2.5倍左右，從歷史上來看「都已是高點、都很貴」，但股市與房市價格已「回不去了」，不斷創新高，且將成未來常態。

以美國過去100年的歷史來看，GDP平均成長3％，但美股年化平均投資報酬率是6.5％，即投資美股會比薪資成長高出3個百分點，近10年差距更是擴大到12個百分點。

與2019年12月新冠疫情發生前相比，林啟超說，美國經濟成長率已回到疫情前水準，物價約拉高7％，薪資約成長8～9％，實質薪資成長才1～2個百分點，同時間房價漲逾25％，股市上漲40％，民眾若投資的資產增值會遠超過拿死薪水。



林啟超分析美國聯準會已承認通膨不是暫時的，若明年6月時通膨率若仍是4～6％，Fed勢必升息，但可能採2015年模式，即一次升1碼左右的測試性升息，不會猛然大幅升息、亦不可能採2004年的一年開八次會議次次都升息的方式。



加上2022年有美國期中選舉，Fed不可能放手讓股市崩盤、經濟大壞，且現金過多可望繼續推升美股；台股亦同，若2021年上市櫃公司獲利4兆，可能發出2兆元現金股利，台股極可能明年下半年再創新高。