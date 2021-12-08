萬八關前外資買超逾169億 狂掃4檔逾萬張

台股8日早盤一度大漲近200點，指數再次逼近萬八關卡，不過尾盤後繼無力，台積電翻黑壓盤，僅小漲35點作收。三大法人8日同步買超，外資買超達新台幣169.47億元，買超標的分散於航運、科技、金融等類股。

台股8日上漲35.5點，收在17,832.42點，成交值新台幣3,673.37億元。三大法人8日合計買超188.99億元，自營商買超15.55億元，投信買超3.97億元，外資及陸資買超169.47億元。

外資8日買超第1名為友達2.1萬張，買超長榮航1.3萬張排名第2，技嘉及日月光投控買超張數均超過萬張，分居3、4名；期街口布蘭特正2買超達8,589張，排第5。外資買超6至10名分別為合庫金、富邦金、玉山金、聯電及長榮。

外資8日對族群買賣超並不同調，類似配對交易的換股動作，包括買超友達卻賣超群創，買超長榮航、賣超華航，買超長榮但調節益航及新興。另外，賣超開發金及新光金各2.77萬張及2.18萬張，分居賣超前2名；鴻海、大同、中鴻、臺企銀也遭調節。

法人表示，全球經濟穩健復甦的步調並未被變種病毒打亂，近期經濟學家紛紛上調美國第4季GDP預期，預估值從先前的4%上調到5%，經驗顯示此一上修趨勢有利台股上攻，目前台股評價還有提升空間，但盤面題材眾多，呈現類股輪動格局。

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