2022年台股進出點揭密 黃蔭基這樣說

年關將近，各家投資機構開始大預言。永豐金8日舉辦2022年投資展望說明會，永豐金控首席經濟學家黃蔭基指出，2022年會是全球股市續創新高的第三年，預期台股將再創史高18,200、S&P升破5,000點，「16,400點逢低進、18,000點逢高賣。」看好的產業包括電子、金融、新能源ESG，他認為明年不會有金融風險，而台股低點會出現在第二季。

黃蔭基指出，明年二大趨勢：景氣走升、利率走揚。2022年圍繞五虎（福）臨門，「景氣穩健復甦，供應瓶頸出現緩解，升息成為主流，股市持續創高，新能源前景看好」。

首先看景氣，將穩健復甦，先進國家迎接疫後報復性需求，新興國家疫苗接種超過70％，口服藥上市，生活恢復以往不再是奢求，美國預估成長4.0％，中國5.4％、歐元區4.5％、台灣4.22％，全球經濟進入景氣擴張的第二年。

升息成為主流。黃蔭基指出，2022年貨幣政策主旋律是升息，美國就業市場改善，失業率2022年底將降至3.6％，低於自然失業率4.0％，預估Fed在下半年升息2碼。歐元區經濟恢復至疫情前水準，PEPP退場，預期維持利率不變。中國經濟疲軟，預期人行上半年降準，支持經濟復原。台灣央行將於第四季升息半碼到1.250％。

相較其他金融機構，永豐金預估2022年台股大盤指數區間在16,400點、18,200點間，似乎太過保守。永豐金證券投資策略處交易策略科協理陳德蘭分析，不認為台股會上二萬點的原因主要是大環境因素，不管是產業面、資金面都沒有2021年好，QE資金活水在明年第一季就會結束。

而上市櫃獲利來看，2020年成長23％、2021年成長70％、2022年會遇到高原期，預估企業獲利會「衰退7％」，再以本益比15倍來預估、加上台股已連續漲多年，明年欠資金活水等情境下所作的預測。

黃蔭基指出，2022年台股將突破18034點續創史高，指數區間16200點至18200點，「雲月是同，溪山各異」。2022年電子有兩大主流，一是虛擬世界不斷擴大，其次是不斷獲得追捧的電動車。這兩方面滲入我們生活的各層面，可觸及的投資機會在高速傳輸、汽車電子化的趨勢，以及台灣核心競爭力的半導體，所以高速傳輸相關的IC設計、基板材料，汽車電子相關的功率元件、二極體等，將是2022年投資的熱點。

在半導體的投資，則建議將焦點放在晶圓製造與晶圓材料端的公司，突出技術優勢。

在風險方面，2022留意四大風險，分別是全球停滯性通膨、美國過度升息、中國硬著陸與台海緊張。但黃蔭基認為發生可能性低。