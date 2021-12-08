宇宙人強強滾 生技股衝刺 37檔強勢漲停

台股今（8日）加權股價指數收盤報17,832.42點，漲35.5點，漲幅0.20％，成交量為3,673.37億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計東哥遊艇、華擎、金雨、協益等37檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以其他、觀光類股波動最大，分別上漲1.33％、1.19％，其他電子類股跌幅明顯，下跌0.39％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達9.7％的有14檔，前10名中漲停股依序為東哥遊艇（8478）、華擎（3515）、翔耀（2438）、台勝科（3532）、今國光（6209）、大眾控（3701）、錸寶（8104）、宏亞（1236）、智原（3035），其餘為詠業（6792）。

上市股今跌幅超過3.3％的有13檔，跌幅前10名有科嘉-KY（5215）、無敵（8201）、鈺德（3050）、艾笛森（3591）、威鋒電子（6756）、華興（6164）、弘憶股（3312）、凌通（4952）、毛寶（1732）、茂矽（2342），今日無跌停個股。

上市成交量前10名個股依序為華航（2610）、長榮航（2618）、長榮（2603）、群創（3481）、聯電（2303）、友達（2409）、陽明（2609、萬海（2615）、宏達電（2498）、新光金（2888）。

上櫃有18檔9.9％以上漲幅，今日有23檔漲停個股。漲幅前10名都是漲停，有金雨（4503）、協益（5356）、基亞（3176）、金利（5383）、全達（8068）、皇將（4744）、萬泰科（6190）、萬旭（6134）、榮昌（3684）、勝品（6556）。

今日上櫃有16檔股票有4％以上跌幅，跌幅前10名有詠昇（6418），1檔跌停，其餘為達爾膚（6523）、東浦（3290）、天揚（5345）、特昇-KY（6616）、鼎天（3306）、哲固（3434）、信立（4303）、寶島極（3115）、笙泉（3122）。

上櫃成交量前10名個股依序為位速（3508）、合晶（6182）、普誠（6129）、立碁（8111）、元太（8069）、萬泰科（6190）、光頡（3624）、鈺創（5351）、正德（2641）、德宏（5475）。

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