高端獲WHO「加冕」 5檔疫苗概念股嗨翻

國產高端疫苗捷報不斷！近日受邀參與世界衛生組織（WHO）cepi covax流行病預防創新聯盟磋商會議，獲WHO「直接冠名」，市場解讀拿下國際認證「指日可待」。激勵高端疫苗（6547）8日漲停歡慶，大股東基亞（3176）、云辰（2390）「母以子貴」效應也發威，盤中齊衝漲停；原液生產台康生技（6589）同步勁揚逾7％。

高端疫苗打氣不高，市場擔憂恐導致疫苗浪費問題，不過，其近日第七次受邀參與WHO cepi covax流行病預防創新聯盟磋商會議，而本次高端被賦予全新名稱，不再是僅以疫苗廠身分出席，而是獲WHO正式冠名，為「WHO Covid-19 vaccine research（medigen）」。

國產疫苗曙光乍現、概念股同歡，利多消息一出，不僅激勵高端疫苗股價8日直衝漲停價279元，追平9月下旬的前高價位。連帶集團股基亞「母以子貴」效應也發威，股價以54元開出，盤中同樣一度亮燈漲停；云辰同樣也以22.7元開出，11點初也一度觸及漲停價24.55元。

此外，從事原液生產的台康生技，股價8月也上漲逾7％，拉出長紅K棒一舉突破5日線、季線，改寫逾兩個月來新高價位；台灣最大的針劑廠台耀，過去也曾獲點名有望高端疫苗充填任務，股價小漲近3％，持續向上挑戰季線反壓。

高端疫苗近期可謂捷報頻傳，不僅10月底獲選WHO「團結試驗疫苗」、11月又通過澳洲藥物管理局批准，得以「速件」申請新冠疫苗緊急授權，近期又再獲流行病預防創新聯盟（CEPI）約新台幣6,381萬元補助，以進行第三劑混打試驗。

延伸閱讀

年底作帳 生技股掀母子同樂行情

CEPI撥230萬美元 補助高端第三劑混打試驗

三星大改造圖超車台積 張忠謀這樣說

國泰人壽看好3類股 將加碼這3檔股票