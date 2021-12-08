12/8上市、櫃企業營運快報 重點摘要

今（12/8）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.受惠於進入汽車零組件產業傳統旺季，東陽（1319）自結11月自結合併營收16.69億元，較去年同期成長4％，較10月成長6％。累計前11月合併營收166.84億元，較去年同期成長6％。

2.封測廠力成(6239)公布2021年11月自結合併營收75.23億元，較10月75.79億元新高微減0.73％、仍較去年同期63.59億元成長達18.3％，創同期新高、歷史第三高。累計前11月合併營收764.73億元，較去年同期699.85億元成長9.27％，已改寫年度新高。

投顧法人認為，邏輯業務仍為力成明年主要成長動能，記憶體業務則預期穩定向上，配合先進封裝需求持續成長、貢獻逐步顯現，預期力成明年營收及獲利均可望成長7～9％，每股盈餘估約11.9～12.2元、再創新高。

3.友達(2409)瞄準零耗能建築的節能創能潛力，將全方位太陽能開發能力進一步延伸，於12月9至12日的「台北國際建築暨建材展」(Taipei Building Show 2021)中，首度展出兼具發電效能與美學設計，並結合智能微電網與儲能管理的SunBello美學光電建築整合解決方案，打造美感與永續的零耗能建築。

4.銅箔基板廠騰輝（6672）11月份營收6.32億元、年增60.8％，累計前11月營收達70.6億元，年增61.2％。

騰輝表示，主要受到汽車晶片荒、長短料影響、海陸運輸不順暢及拉貨動能減弱，因此整體訂單受到些微影響影響。

5.受惠於傳統旺季新品拉貨動能延續，軟板廠台郡（6269）11月營收以42.8億元創下歷史新高，公司表示，對於第四季營運表現樂觀看待，預期將符合法說會的展望。

台郡先前法說會上提到，看好受到限電影響而遞延的需求，會在第四季顯現，樂觀看待第四季營運走揚可期，且是最旺的生產季度，預估第四季整體生產產值將較2020年同期有個位數百分比的成長。

6.鑽針廠尖點（8021）11月營收3.3億元、月減0.9％、年增18％。累計前11月營收達34.29億元、年增27.4％。

公司先前指出，第四季通常會有季節性因素影響，營收較第三季度約有個位數幅度下滑，但對整體PCB產業營運仍維持樂觀看待。2022年擴產計畫不變，預計2022年中鑽針產能會由目前的2,500萬支/月，提升至2,800萬支/月；鑽孔機台數量亦會有擴充，實際幅度需視客戶需求及進機進度而定。

7.聯合再生董事長洪傳獻今天表示，聯合再生最艱難的日子已經過去，隨著太陽能電池及模組製造業務包袱減緩，太陽能系統及儲能業務開花結果，明年將力拚轉盈。

8.鴻海旗下工業富聯積極收購CNC雕刻機、拋光機、清洗機等，強化智慧型手機機構件「玻璃+金屬」解決方案，並開發新型複合材料，鎖定智慧穿戴、擴增實境（AR）裝置、電動車等應用。

9.茂迪（6244）宣布推出全新下世代模組產品MoPower-400，為商品化N型高效電池的最新代表作，茂迪領先業界導入下世代TOPCon電池技術，已在M6尺寸的電池技術競爭中取得領先的地位，60片半切單晶電池模組最高功率可達400W，封裝的模組轉換效率突破21.96%，遙遙領先業界平均340W、20.3%的水準，茂迪將於明年Q2完成台灣自願性產品驗證(VPC)，規畫TOPCon產能200MW，預計明年Q3可開始出貨。

10.亞馬遜全球開店今日舉辦「智造未來 啟動台灣」2021台灣跨境電商高峰會，並宣布三大重點策略，幫助台灣品牌開拓跨境電商、加速走向全球。三大重點策略包含協助台灣傳產製造企業佈局跨境電商、加速台灣品牌擴張全球、深化本地服務，讓台灣企業得以銜接全球消費者，並專注於自有品牌的打造，提升台灣產品和品牌國際能見度。