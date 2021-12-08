2022元宇宙生態系成形 4檔發光

隨著2022年元宇宙生態系持續成形，將成為驅動產業發展的動力之一，4檔元宇宙指標股持續走強，位速(3508)大漲6.5%，王雪紅集團股威盛(2388)走揚2.5%，宏達電(2498)、威鋒(6756)漲幅也分別為1.5%、2%。

資策會產業情報研究所(MIC)就點出，2022年將由「元宇宙」、「數位轉型」驅動軟體產業發展，隨著2022年元宇宙生態系持續成形，將引發辦公、娛樂與數位資產領域的變革契機。

MIC產業顧問王義智認為，元宇宙吸引民眾、媒體、產業，甚至投資者目光，當前已有不少單點應用各自發展，雖仍未互通、串連、融合，元宇宙生態系尚未完整，展望2022年由科技巨頭擔任領頭羊，將帶動產業研發與大量資金湧入，逐步突破技術瓶頸，元宇宙生態逐漸成形。

由於疫情對工作方式產生深遠影響，未來不僅是「線上+線下」，虛擬辦公環境、XR遠距協作、AR現場支援等「虛擬+實體」的混合工作模式，將伴隨元宇宙浪潮，成為未來工作的主流選項。另外，高社交性、高自由度的創作型遊戲平台越來越受到大眾歡迎，玩家得以創建豐富的虛擬內容，2022年娛樂內容持續發展，更可望擴展至其他領域，如零售、教育，帶起更多新形態應用服務商機，開啟元宇宙世界風貌。

不僅如此，王義智也認為，元宇宙具備交互操作性(Interoperability)的特性，數位資產可相互流通，不侷限單一平台，容易攜帶至其他平台，提供NFT(Non-Fungible Token)發展契機；近年集中於藝術領域應用，未來可望催生如精品配件、房地產等更多元NFT應用。

宏達電的11月營收就受惠新款VR眼鏡開賣，主打通往元宇宙的敲門磚，力拚宏達電有史以來銷售最好的VR終端裝置，宏達電11月營收相較10月回溫逾3成。

（時報資訊 王逸芯）