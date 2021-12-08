詠業首日上市飆漲92％ 申購中籤戶賺9萬

詠業（6792）今（8）日正式掛牌上市，承銷價每股98元，開盤價為188元，上漲90元，若以盤中最高來到189.5元計算，漲幅超過90％，中籤戶最高可現賺到9萬1500元。

詠業科技Unictron Technologies Corporation （utc）隸屬於明基友達集團，公司成立於1988年4月，2018年上市公司達方（8163）與子公司正利投資入主公司後，達方成為公司母公司，也是達方旗下首家通過股票上市案的公司。

詠業主要產品包括電子陶瓷元件（天線元件、壓電陶瓷元件）、模組與系統（天線模組/追蹤器/接收器、超音波傳感器）、線路保護元件等，終端產品應用層面廣泛。

詠業國內外競爭同業天線包含佳邦、芮特-KY、譁裕、耀登、建舜電、連展投控、萬旭、天凱等，壓電陶瓷元件有Murata、CTS、CeramTec，線路保護元件。競爭對手含Bourns、LittelFuse、TDK、佳邦、強茂、興勤、國巨等。客戶遍佈亞洲及美洲等地區之汽車產業、電子產業及網通產業之產品代工廠及品牌廠，根據2020年公司銷售地區比重大陸佔34.23%、美國佔21.56%、台灣佔34.74%。

目前主要大股東達方持股比例為40.32％；公司實收資本額4.38億元。

本次詠業公開申購股數為838張，申購期間有效申購總共51萬9,188筆，中籤率僅0.16％，抽中的股民堪稱天選之人。

（旺得富理財網 柯冠廷）