航海王、鋼鐵人衝鋒 台股選股聚焦「它」

航海王、鋼鐵人盤面擔綱 台股早盤大漲150點

台股加權指數8日開高在17,845.06點，權王台積電（2330）開高在614元，聯電（2303）同步開高在68.2元，晶圓雙雄回神上揚。貨櫃三雄早盤股價上漲2～3％，鋼鐵股的威致（2028）一開盤就直奔漲停板價，航海王、鋼鐵人重回盤面擔綱，帶動大盤指數漲幅擴大，早盤已大漲150點。

美股7日上漲，6日表現落後的科技股出現補漲，那斯達克指數上漲3％，費城半導體指數更大漲將近5％，因市場對新冠變異毒株奧密克戎（Omicron）的擔憂持續消退。

道瓊工業平均指數12月7日終場上漲1.40％（492.40點）、收35,719.43點。那斯達克指數上漲3.03％（461.76點）、收15,686.92點。費城半導體指數上漲4.97％（188.68點）、收3,988.75點。

中信投顧指出，台股7日藉尾盤急拉再創本波反彈新高，而OTC盤中仍見突破前高表現，並呈 緩步墊高格局來看，顯示目前盤勢走向仍在多方掌控之中，倘若日前美股反彈並非曇花一現，再加上近日上市櫃公司公布11月營收，仍多維持高檔水準，預期台股稍作整理後，向上叩關前高17,986點的機會還不小。

不過，以目前指標KD、RSI訊號攀升速度，對 應指數所在位階，已見背離象，而權王台積電脫鉤大盤，反陷入月、季線夾擊壓力，台股短線追價風險有增無減。

因此，操作上逢高不忘落袋，選股以均線乖離 相對較低，並搭配營收動能維持高檔的標的為主。

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