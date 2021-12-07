12/8盤前掃描｜航運股 又要控全場

本日重要投資情報：（1）Omicron疑慮減輕 16檔原物料股概念揚帆；（2）蘋果VR+自駕車受寵 台版10檔蘋概股吸睛；（3）11月出口額415億美元 衝新高；（4）美股｜科技晶片股衝 費半飆5%那指漲3%。



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成交比重進逼三成 航運股 又要控全場

台股2021年倒數計時，多方資金轉進利多匯集的航空及貨櫃海運個股，推升上市航運類股成交比重衝至27.65％，為10月5日以來最高，康和證券投資總監廖繼弘表示，未來若量能重回5～7月的三成占比…閱讀全文

年度專題》2021-22財經大事回顧與展望

世界銀行在2021年年中曾發布《全球經濟展望》報告，預測全球經濟將在2021年增長5.6％，出現80多年來最快速的經濟復甦，但世銀同時示警，這主要是靠著幾個主要經濟體的強勁反彈，並不平均，因新興市場與發展中經濟體仍持續與疫情奮戰…閱讀全文

美股｜科技晶片股衝 費半飆5%那指漲3%

美股連續兩天大漲，延續近期的反彈氣勢，恐慌指數狂瀉近20%，油價反彈逾3％，道瓊大漲近500點，科技股、晶片股聯袂大漲，帶動費半指數飆漲近5%，那斯達克指數勁揚逾3%，創今年3/9以來最佳單日表現…閱讀全文

11月出口額415億美元 衝新高

出口大放異彩！隨全球原物料行情走高推升傳產貨品出口值，加上聖誕節、年底購物節等消費旺季，財政部7日公布我11月出口規模達到415.8億美元，創我國首次單月出口突破410億美元大關的歷史紀錄…閱讀全文

12檔投信作帳股 啟航

投信7日買超集中市場16.59億元，為11月17日來最大買超，時序已進入12月上旬，是投信作帳行情旺季，投信鎖定貨櫃三雄、航空雙雄、金控股等非電族群，以及面板、載板、IC設計及矽晶圓等電子族群共12檔加碼，投信作帳題材啟航…閱讀全文

蘋果VR+自駕車受寵 台版10檔蘋概股吸睛

蘋果股價近期氣勢如虹，完全不甩市場高度波動，6日已站上165美元，摩根士丹利證券日前賦予的164美元目標價已被超越，最新考量蘋果iPhone供應與AppStore業績具上行空間，中長期發展的虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）裝置與自駕車終將開花結果…閱讀全文

Omicron疑慮減輕 16檔原物料股概念揚帆

美國首席防疫專家佛奇表示，新冠變異株Omicron早期跡象看起來沒有那麼嚴重，美股6日大受振奮，道瓊大漲近650點，台股的原物料概念股如華航（2610）、長榮航（2618）、中鴻（2014 ）等16檔7日再度揚帆…閱讀全文