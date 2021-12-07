成交比重進逼三成 航運股 又要控全場

台股2021年倒數計時，多方資金轉進利多匯集的航空及貨櫃海運個股，推升上市航運類股成交比重衝至27.65％，為10月5日以來最高，康和證券投資總監廖繼弘表示，未來若量能重回5～7月的三成占比，航運的熱度有望捲土重來重現一次，並帶領台股衝破18,034點。

接近年底，貨櫃航運產業能見度愈來愈明朗，法人對2022年產業預測比今年更旺的看法已經獲得市場共識。隨著疑慮釐清之際，外資、投信、壽險等資金陸續回補貨櫃航運三雄長榮、陽明及萬海，尤其這三家股價位階低、今年挾著高EPS及高現金殖利率可期題材，成為漲多電子股資金撤出後的轉進標的，其中投信回補的速度在年底前有加快跡象。

7日投信買超第一名就是為以亞洲線為主的萬海買超4,994張，為連續三日買進，推升7日股價上漲14.5元，漲幅8.22％，收在191元，市值超車陽明達第17名，陽明市值為第19名，長榮仍遙遙領先，市值居第九名。

台新投顧副總黃文清表示，萬海的市值贏過陽明，凸顯法人對萬海2022年的展望已轉趨樂觀及對2022年配息有高度期待。

統一投顧董事長黎方國表示，7日台股盤面焦點為「海空通包」，天上飛的航空雙雄長榮航、華航的貨運11月將旺到隔年及新型變種病毒利空淡化；海上跑的貨櫃航運三雄長榮、陽明及萬海則有油價重挫降低成本、運價高檔、歐洲線年底換約成長2～3倍、2022年營運優於今年、股價低基期、高現金殖利率可期等，吸引投信持續回補這五檔個股。

7日統計投信買超第一名為萬海，第二名為華航，第三名為陽明，長榮則居買超第五名，長榮航居投信買超第七名。

黎方國認為，華航第四季貨運出現旺季更旺行情，EPS將創新高。進一步將時間拉長，對2022年航空產業看法樂觀，預期客運業務將迎來復甦，而貨運業務供需結構預期將持續緊俏，有助運價維持高檔，貨運業務仍將為華航2022年獲利基石。