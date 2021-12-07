12月7日一分鐘強弱勢股

車用電子甩晶片荒，且搭元宇宙概念，明年業績回升可期

新切入AFC，終端客戶為台電，若標案順利有助毛利率回升

產品結構轉佳，明年獲利看增；股價U型反轉、衝破短均

新廠甫啟用，Q4可望轉正、全年拚損平，明年營收看年增

艾笛森(3591)

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