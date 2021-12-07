12月7日一分鐘強弱勢股
12月7日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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浩鼎(4174)
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10
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抗癌新藥OBI-999二期臨床成功，近日收治首位癌症患者
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環天科(3499)
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9.98
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車用電子甩晶片荒，且搭元宇宙概念，明年業績回升可期
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錸寶(8104)
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9.98
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新切入AFC，終端客戶為台電，若標案順利有助毛利率回升
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德宏(5475)
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9.96
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今年前三季EPS突破3元；複合材料壓力氣瓶獲多項認證
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智晶(5245)
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9.94
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毛利率較佳產品獲數家新客戶加入；明年VR/AR新品量產
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位速(3508)
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9.89
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營收連月創高，Q3轉盈，近期搭元宇宙題材，股價狂飆
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萬泰科(6190)
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9.88
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10月稅後盈餘2,100萬元，年增50%；明年展望樂觀
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建通(2460)
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9.87
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產品結構轉佳，明年獲利看增；股價U型反轉、衝破短均
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譁裕(3419)
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9.86
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新廠甫啟用，Q4可望轉正、全年拚損平，明年營收看年增
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艾笛森(3591)
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9.84
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轉投資艾特光電不排除引資策略合作、或未來IPO，母以子貴
製表：方歆婷
12月7日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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達爾膚(6523)
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9.9
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外資連4賣；賣壓出籠，股價跳水拉長黑K、回測月線
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上詮(3363)
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9.89
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外資擴大賣超力道、逾2,200張；長黑K吞噬前日紅K
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鼎元(2426)
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9.72
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股價衝高後、獲利了結賣壓大舉出籠，長黑K破5日線
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迅杰(6243)
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9.63
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遭列注意股；股價漲多回檔，長黑K棒向下摜破5日線
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創威(6530)
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8.01
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營收連3月呈現月衰退，年增率也縮小；外資連3賣
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杭特(3297)
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7.95
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股價觸高回檔、獲利賣盤調節；長黑K吞噬前日紅K
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凱美(2375)
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7.86
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11月營收雙率雙增，然保守看待Q4，中長期審慎樂觀
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利機(3444)
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7.74
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股價向上趨勢遭破壞、連4日收黑K棒，技術面不妙
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泰碩(3338)
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7.22
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外資籌碼有鬆動之虞；股價連3黑，5日線出現下彎
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茂達(6138)
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5.73
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外資轉賣876張，與投信、自營商連袂賣超1,174張
製表：方歆婷
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