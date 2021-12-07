12月7日一分鐘強弱勢股

12月7日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

浩鼎(4174)

10

抗癌新藥OBI-999二期臨床成功，近日收治首位癌症患者

環天科(3499)

9.98

車用電子甩晶片荒，且搭元宇宙概念，明年業績回升可期

錸寶(8104)

9.98

新切入AFC，終端客戶為台電，若標案順利有助毛利率回升

德宏(5475)

9.96

今年前三季EPS突破3元；複合材料壓力氣瓶獲多項認證

智晶(5245)

9.94

毛利率較佳產品獲數家新客戶加入；明年VR/AR新品量產

位速(3508)

9.89

營收連月創高，Q3轉盈，近期搭元宇宙題材，股價狂飆

萬泰科(6190)

9.88

10月稅後盈餘2,100萬元，年增50%；明年展望樂觀

建通(2460)

9.87

產品結構轉佳，明年獲利看增；股價U型反轉、衝破短均

譁裕(3419)

9.86

新廠甫啟用，Q4可望轉正、全年拚損平，明年營收看年增

艾笛森(3591)

9.84

轉投資艾特光電不排除引資策略合作、或未來IPO，母以子貴

製表：方歆婷

12月7日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

達爾膚(6523)

 9.9

外資連4賣；賣壓出籠，股價跳水拉長黑K、回測月線

上詮(3363)

 9.89

外資擴大賣超力道、逾2,200張；長黑K吞噬前日紅K

鼎元(2426)

 9.72

股價衝高後、獲利了結賣壓大舉出籠，長黑K破5日線

迅杰(6243)

 9.63

遭列注意股；股價漲多回檔，長黑K棒向下摜破5日線

創威(6530)

 8.01

營收連3月呈現月衰退，年增率也縮小；外資連3賣

杭特(3297)

 7.95

股價觸高回檔、獲利賣盤調節；長黑K吞噬前日紅K

凱美(2375)

 7.86

11月營收雙率雙增，然保守看待Q4，中長期審慎樂觀

利機(3444)

 7.74

股價向上趨勢遭破壞、連4日收黑K棒，技術面不妙

泰碩(3338)

 7.22

外資籌碼有鬆動之虞；股價連3黑，5日線出現下彎

茂達(6138)

 5.73

外資轉賣876張，與投信、自營商連袂賣超1,174張

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組