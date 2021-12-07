外資買超2億 大咖卡位、換股 台股趨堅

外資買超2億 3大法人買超台股18億元

外資等3大法人周二（12/7）合計買超台股18.36億元。包括外資與陸資買超2.62億元；投信法人逢低回補，買超16.59億元及自營商賣超0.85億元。

外資即將放耶誕節黃金大假，短線買超縮手已可預期，不過，從今買進金額948億與賣出金額945.7億來看，不排除外資汰弱擇強，已提前卡位2022年潛力股。另外，投信極短線擴大買超，使短期的年底作帳行情仍審慎樂觀。

（工商時報 數位編輯）

台積電拉尾盤 台股終場翻紅漲108點收17796點

台積電股價尾盤拉高，加上航運、面板族群走揚，加權指數終場以17796.92點作收，上漲108.71點。法人指出，台積電走勢限縮盤勢表現空間，短線震盪偏多。

台股今天走勢震盪，早盤一度翻黑下跌逾40點，隨著台積電股價尾盤拉高，助攻加權指數終場收漲108.71點，以17796.92點作收，成交金額新台幣3742.94億元。

觀察電子權值股表現，台積電終場收復600元大關，以607元作收，上漲7元；聯電下跌0.8元，至66.5元；聯發科下挫1.84%，至1065元。

市場看好面板報價跌勢收斂，面板三虎股價帶量走揚，群創、彩晶與友達收漲逾3%。

航運族群凝聚人氣，資金比重約28%，貨櫃、散裝與航空齊步走揚。貨櫃三雄中，萬海走勢最強勁，收漲8.22%至191元；航空雙雄華航、長榮航收漲逾6%。

法人指出，台積電左右指數表現，台股短線震盪偏多，指數短線區間以17500點至17900點看待，投資人仍可期待年底作帳行情。

法人認為，COVID-19新變異病毒株Omicron衝擊市場，造成國際股市波動加劇，加上美國聯準會（Fed）恐加快縮減購債，後續對市場干擾將逐步增加，將引發資金風向調整。投資人短線應留意近期法人籌碼動向，對盤勢稍加戒慎。

（中央社）

《盤後解析》台股擺尾漲百點 迎作帳紅包行情

台股今日高檔震盪走低，傳產與電子股輪動快速，在13:00過後買單急拉台積電、長榮航、萬海、中鋼、宏碁、元太、玉山金、中信金、面板雙虎等大型權值股，尤其台積電從599元低檔直接拉上607元高檔，大盤也同步甩尾翻紅收高，終場加權股價指數收在17796.92點，上漲108.71點，成交值3742.93億元，較前一交易日增加737.76億元。OTC指數收在227.87點，下跌0.2點，成交值為914.54億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日尾盤在權值股拉高帶動下，收盤上漲百餘點，為近期來的新高，量也維持的不錯，權值股持穩表態將有利盤勢持續反彈。目前5、10日的短期均線約在17600點附近，若拉回能夠守穩，可望再次上攻。

對於今日航空雙雄的放量，簡伯儀說，台股現階段輪動快速，是健康的格局，今日航空雙雄雖然量大，但仔細來看還不到11/16日的一半，由於11月營收即將公布，又有國際的題材加持，後市應該仍有表現的機會。

盤面上，台積電獲美系外資重申加碼，目標價維持800元，尾盤急拉，收在607元，上漲1.17%；聯電開高可惜多頭乏力，收在66.5元，下跌1.19%；股王矽力-KY(6415)收在4205元，下跌4.86%；航空雙雄華航(2610)收在28.4元，上漲6.97%、長榮航(2618)收在27.9元，上漲6.49%；力積電蜜月行情只甜一日，今日股價開高收低在73.6元、回跌3.03%，成交量縮減至4.5萬餘張。

由籌碼面來觀察，外資昨日在現貨市場賣超70多億元，在現貨市場，加碼空單1800多口，整體淨空單來到約2.4萬口左右。台股短線有轉強的趨勢，量能也有放大，指數短線區間預期將維持在17500~17900點，年底作帳行情可期。

（時報資訊 郭鴻慧）