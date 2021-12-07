貨櫃VS航空 誰具爆發力？專家解惑曝

隨著年底消費旺季到來，貨櫃及航空11月營收表現可期，但未來股價表現，哪方爆發力較強呢？分析師認為，11月以來，內資法人重倉佈局貨櫃三雄及航空雙雄，兩方也都是歐美消費旺季的受惠股，不過，航空雙雄的EPS雖遠不如貨櫃，但未來想像空間，航空則是優於貨櫃。

年底外資陸續放假，萬寶投顧王榮旭分析，如果沒有新的利空，台股將維持高檔箱型區間整理，個股將轉由內資控盤。而上週五(12/3)美股下跌，台股昨(12/6)日撐盤的是航運股，11 月以來內資法人除了電子之外，重倉佈局的就是貨櫃以及航空。年底是歐美消費旺季，不管貨櫃或是航空，11月旺季效應是可以預期的。

貨櫃運價指數創高，貨櫃三雄單月營收也可望再改寫新高，而航空貨運 11 月調高售價 25～30％，貨運營收也可望創新高，王榮旭指出，估計第四季航空雙雄，長榮航及華航單季EPS分別為0.7元及1元，雖然EPS遠不如貨櫃，但未來想像空間，航空則是優於貨櫃。

王榮旭分析，因為疫情升溫，貨運需求會更加暢旺，倘若疫情降級，客運需求復甦，而中長期來看，疫情終將趨緩，這次令市場擔憂的新變種病毒 Omicron，傳染力雖強，但多是輕症，而且沒有證據顯示疫苗無效。

邊境逐步解封仍然是未來趨勢，王榮旭認為，因疫情造成的貨櫃缺工、塞港問題，估計明年下半年應該就會舒緩，航空客運也將迎來復甦，股價必然提前反應，11月華航及長榮航一度大漲近一倍及5成，11月下旬在Omicron 利空襲擊之下，剛好漲多拉回洗盤。

王榮旭表示，這是佈局第二波航空行情再起的機會，長榮航與華航兩者價差拉近，未來長榮航超車華航的可能性大增，因為長榮航新貨機加入營運，貨運運能大增六成，貨運業績直追華航。

未來客運復甦，本以客運佔比較高的長榮航爆發力更大，11月下旬爆發新變種病毒後，投信連續賣超華航1.2萬張，但是對長榮航不離不棄，還逆勢加碼，後市值得追蹤。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 鄭心芸）