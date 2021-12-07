12/7上市、櫃企業營運快報 重點摘要

今（12/7）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.富采投控(3714)11月營收為33.16億元，維持不錯的水準，比10月的32.03億元增加約3.53%；公司看第四季淡季有撐，單季營收估比第三季高點下滑個位數百分比，今年成立第一年也將交出優於預期的成績。

2.受惠記憶體現貨價格止跌走穩與客戶需求持續回溫，記憶體模組大廠威剛科技（3260）11月合併營收月增7.66％達35.76億元，為近6個月新高，年增14.52％。其中11月DRAM產品營收攀升至17.22億元，為今年單月新高，月增逾一成。

3.電子檢測廠商東研信超（6840）公告2021年11月合併營收為新台幣7,851萬元，較去年同期成長25.43％，主要受惠5G、WiFi6/6E相關技術的檢測需求暢旺，公司接獲的產品檢測案件量持續增加，並帶動11月合併營收維持月增表現，連續5個月創下單月歷史新高，今年1～11月累計合併營收7.58億元，則較去年同期成長23.18％。

4.耕興（6146）公告2021年11月合併營收為新台幣3.5億元，年增10.87％；累計2021年1～11月合併營收為新台幣39.09億元，年增22.19％。

元宇宙商機帶動新一波連網終端裝置的新型態應用，加速高階無線技術不論是5G或WiFi 6E於終端市場的滲透速度，從上游晶片大廠開始推出常時連網與行動遊戲專用裝置晶片可見一斑，由於虛擬實境3D影像繪圖效能的提升帶動龐大的數據運算傳輸，未來不論是商務型或是電競型內建5G／WiFi6E高速連網的行動筆電與帶有WiFi 6E的5G手機產品應用勢必成為趨勢。

5.中磊11月營收43.7億元，較去年同期成長達21%，亦較10月營收大幅成長逾16%，創下單月營收歷史新高紀錄。中磊累計前11月營收達388.5億元，較去年同期年增達18%，亦為歷年同期新高紀錄。

6.華碩(2357)剛拿下2021年台灣第一大價值品牌，價值達18.71億美元，比去年成長23%。

今年接任中華民國企業永續發展協會（BCSD Taiwan）理事長的華碩董事長施崇棠，日前出席2021遠見高峰會「迎向大復甦，邁向新永續」大會也呼籲：倫敦FTSE 100指數成份股的半數以上公司已公開承諾，最晚2050年實現淨零目標，淨零已經造成系統性的改變，是企業不可迴避的重要準則。

華碩將基於科學基礎（SBT）的減量路徑，以提高能源效率、擴大再生能源使用，並藉由投資創新技術，移除剩餘的排放量等三階段步驟，建構華碩氣候行動，逐步推動整個價值鏈邁向淨零。

7.柏特光電(6859)將於12月8日上興櫃，受惠訂單量攀升且產品比重優化，伯特光電(6859)前10月稅後盈餘為1.36億元，每股盈餘為4.93元，伯特光因可快速提供客戶「精密」相關模具及金屬零組件高品質解決方案，營運可望隨著智慧型手機多鏡頭、車載鏡頭及VR/AR/MR裝置需求提升成長。

8.半導體檢測大廠閎康（3587）公布11月營收為新台幣3.07億元，較去年同期成長16.74％，月增13.97％，累積前11月營收30.22億元，較去年同期成長10.02％，主要成長動能來自MA（材料分析），需求來自第三代半導體及先進製程訂單之增長。

9.顯示器代工廠瑞軒（2489）受惠越南二廠產能逐步開出，電競及電腦周邊產品事業大幅成長，11月合併營收17.97億元，今年累計合併營收已達200.3億元，已超越去年全年度總營收，較去年同期合併營收 150.9億元，成長 33％，表現亮眼。

10.信邦電子(3023)「苗栗中華新廠」正式開幕，信邦董事長王紹新表示，新廠將以生產半導體高階設備及工業控制相關產品為主，目前新廠自動化產線比重約30%，未來將逐步提高至40%~45%，隨著新廠及新產品放量出貨，明年業績可望較今年兩位數成長。

11.臺北市政府環保局6日舉行「110年臺北市績優民間企業與團體綠色採購頒獎典禮」，共有52家企業獲得表揚，元大金今年更再度連續第11年獲獎，合計整個元大金集團2020年綠色採購金額已逾8,384萬元。