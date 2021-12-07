12/7盤中焦點股 重點摘要

今（12/7）日熱門焦點股如下：

（1）鈺太11月營收創新高 股價激情搶攻

微機電麥克風廠鈺太自結11月營收新台幣2.15億元，創歷年同期新高，董事長邱景宏11月持股增加215張，增幅逾1成。

受惠消息面激勵，鈺太股今開高走高，中場一度大漲逾3%，最高點暫報379元，表現不錯。

受筆記型電腦市場需求趨緩影響，鈺太10月營收滑落至2.12億元，月減13.45%，創8個月新低，11月營收2.15億元，較10月略增1.54%，年增12.19%，為歷年同期新高。

法人預期，鈺太12月業績將維持穩定表現，整體第4季營收將約6.5億元，季減約13%，仍將為歷年同期新高，全年每股純益將約14至15元水準。

隨著產品信噪比要求提升，類比麥克風轉換數位麥克風，以及電子產品智慧化增加聲控功能，法人看好鈺太營運可望受惠。

據公開資訊觀測站資料顯示，邱景宏11月自櫃檯買賣市場加碼買進103張鈺太股票，另透過其他方式增加112張鈺太股票，持股增至2100張，增幅達11.4%。（中央社）

（2）長科＊11月營收連7月攻高 市場按讚

客戶需求強勁，長科(6548)11月合併營收為12.28億元，連續7個月創下單月歷史新高，長科導線架訂單能見度已到明年上半年，長科董事長黃嘉能表示，明年導線架景氣持續向上，有利於長科明年業績，今天早盤股價開高，一度站上100元關卡。

客戶需求目前依舊強勁，且大陸限電影響未如原先預期嚴重，工作天數未受影響，長科* 11月合併營收12.28億元，月增4.1%，年增37.1%，連續7個月創下單月歷史新高，累計1到11月合併營收為115.28億元，較去年同期成長32.1%。

長科*已於10月1日調漲產品價格，公司預估，今年第4季合併營收介於33.2億元到35億元之間。

目前長科*導線架訂單能見度已看到明年上半年，公司產能規模仍無法滿足客戶需求，可見市場導線架供不應求，明年導線架市況暢旺榮景可期。

黃嘉能表示，明年導線架景氣還是持續向上，加上價格較載板便宜，很多IC應用會從載板轉到導線架，有利於長科明年業績，未來是長科的黃金五年看法並未改變。（時報資訊 張漢綺）

（3）盤中熱門焦點股：

1.聯電(2303)：11月營收月增2.62%，產能利用率持續滿載，ASP增長帶動獲利向上，惟昨遭三大法人賣超20405張，今早股價開高走低，回測5日線。

2.力積電(6770)：掛牌首日大漲52%，外資買超265張、自營商賣超472張，今開高在76元後，盤中翻黑探至75.1元。

3.台積電(2330)：小摩贊聲先進製程無敵手，晨盤開高於602元，提振大盤士氣，惟調節賣壓仍在。

4.威剛(3260)：11月營收衝6個月高，看好記憶體後市，晨盤彈升近2%。

5.耿鼎(1524)：股價陷橫向整理3餘月，昨拉出一根長紅棒掙脫短均糾結，今早買盤續湧，一度衝上11.55元、漲幅逾9%。

6.聯嘉(6288)：美國密西根廠開幕，全球布局邁大步，外資連兩日買超，晨盤放量衝漲近6%，躍過月、季線。

7.貿聯-KY(3665)：11月營收27億元寫下單月新高，今早向上突破回到250元，上漲逾2%。

8.昇貿(3305)：11月營收創新高並看好明年表現，外資重回買超，股價漲幅超過5.5%、成功挑戰月線。

9.建通(2460)：產品結構轉佳明年獲利看增，股價呈現U型反轉，衝高7.5%突破所有短均。

10.致伸(4915)：前11月營收年增4.2%，明年汽電動能強，今早走高重新上攀至55元，挑戰上檔壓力區。

11.怡華(1456)：土地資產身價鍍金，股價表現相對落後，早盤暴量直攻漲停。

12.台玻(1802)：市場需求量大，中長期營運向上，低檔打底漸墊高，5日、10日、月線全拿下。

13.艾笛森(3591)：11月業績回溫，吸引買盤點火，連兩日放量漲停，衝上波段高。

14.兆勁(2444)：11月營收1.78億元，年增20.90%，早盤急拉觸頂，奔上月線。

15.中磊(5388)：數位轉型催油門，11月、前11月營收登峰，晨盤放量彈升4%，重返月線。

16.正文(4906)：多點布局，明年發酵，晨盤一度放量彈升近3%，跳上半年線。

17.錸寶(8104)：買盤點火，盤初挾量攻頂，逼近60元高檔區。

18.華航(2610)：Omicron擔憂減緩，加上貨運旺季，早盤走揚漲近2%，重返月線。

19.亞矽(6113)：11月營收年增25.54%，股價飆上14.3元漲停，寫波段新高價。

20.至上(8112)：上月營收年增近5成，多方搶進，晨盤上漲逾4%。

21.世芯-KY(3661)：不畏外資轉賣超，昨穩住千金位後，早盤點火上攻漲近4%。

22.富鼎(8261)：MOSFET族群不畏NB/PC拉貨動能減，11月營收創高，股價力漲逾4%。

23.威盛(2388)：轉型物聯網進攻元宇宙，再推M800視訊車載資通系統，晨盤續漲逾4.5%。

24.精元(2387)：Q4營收有望回溫，全年EPS上看6元，早盤漲近7%，朝50元邁進。

25.大同(2371)：總銷360億元上膛，潛在獲利200億元，早盤漲逾3.5%、收復周線。

26.亞德客-KY(1590)：11月營收創同期新高，外資喊買，早盤漲逾4%，站回周線、季線。

27.大眾控(3701)：今年獲利拚創高、明年續強，早盤彈漲3.7%。

28.元創精密(3685)：車用元宇宙搶市，開盤跳空漲停。

29.智晶(5245)：推出智能運動頭戴裝置模組，搶攻元宇宙商機，外資連兩日買超，股價觸漲停88.5元。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）德宏帶量衝高 收復月線與季線

聚焦PCB領域玻纖布商機德宏（5475），周二開高走高，盤中數度亮燈漲停板，迄上午10：23成交逾1.2萬張，呈現爆量拉出長紅榮面，並收復月線與季線，表現不錯。

德宏在今年前三季的EPS，分別是首季0.79元，第二季1.21元及第三季1.38元，呈現逐季走高榮景，基本面轉機氣象明朗；不過，受制大陸限電與部分料源吃緊問題，使公司在第四季的營收較Q3向下修正，唯受惠PCB景氣仍熱，使該轉機之途值持續追蹤。

技術面觀察，德宏股在今年7月下旬一度觸及52.4元波段新，之後拉回整理約5個月時間，在市場籌碼逐漸沈澱後，該股今再度衝高，令人側目。（工商時報 數位編輯）

（5）安力-KY明年營運看俏 股價給力

安力-KY(5223)近兩年積極佈局伺服器散熱零件，今年前11月伺服器營收達1.17億元，受惠於高速運算帶旺伺服器建置需求，安力-KY預估，伺服器散熱零件將成為公司2022年主要成長動能，明年營運亦可望略高於今年，今天盤中股價逆勢力守紅盤之上。

過往安力-KY營收高度集中於電腦相關散熱產品，佔整體營收比重85%以上，今年以來安力-KY致力於開發各種散熱產品應用，包括：家用遊戲機及伺服器等，其中家用遊戲機今年前11月營收達1.89億元，年增37.96%，佔整體營收約9.2%；伺服器前11月營收約1.17億元，佔營收比重約5.7%，電腦散熱產品比重排除伺服器產品已降至76%。

全球新冠肺炎疫情持續延燒，雲端服務、遠距辦公、線上學習等需求強勁，今年全球伺服器市場供不應求，但供應鏈因IC、零組件短缺，延遲出貨進度，市場預估，2022年IC短缺問題較為緩解，有利於供應鏈運作正常化。

根據DIGITIMES Research分析，2022年雲端資料中心業者伺服器採購力道可望續強，預估2022美系資料中心業者Meta、亞馬遜、Google、微軟，合計拉貨量年增近16%，並推估Meta等將擴大發展元宇宙等相關業務，進而擴大採購運算、儲存伺服器，以因應開發虛擬化數位內容、龐大影音資料運算等需求。

目前全球伺服器需求面可分為北美雲端資料中心、中系雲端資料中心、品牌業者三大區塊，安力-KY伺服器散熱零件主要終端客戶為北美雲端資料中心，伺服器散熱零件可望成為安力-KY 2022年主要成長動能之一。

由於第4季為散熱產品傳統旺季，且大陸限電政策獲得緩解，加上開發各種散熱產品應用成效顯現，安力-KY 11月合併營收為2.52億元，年增15.8%，創下單月歷史次高，累計前11月合併營收為20.6億元，年增率為11.5%。

安力-KY表示，明年營運可望維持穩定成長，預估將略高於今年。（時報資訊 張漢綺）

（6）外資點名千金祥碩 調高目標價

美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告，看好在英特爾、非英特爾市場通吃，加上Type-C、USB4趨勢下，將祥碩目標價由2170元調升2240元，維持買進評等。

美系外資表示，預期祥碩第四季營收將轉趨疲軟、季減少15%，惟到2022年第一季將再季成長5%，主要是其中考慮到先前對第四季的預期恐已經與第三季重複，再者信驊將迎來更強的AMD晶片組在潛在新產品發布，預計AMD晶片組收入將隨之帶動祥碩ASP成長30%，且還有來自大陸部分的貢獻持續增加，另外，後續來會有10~15%的收入貢獻來自USB 4控制器。

美系外資表示，後續無論是英特爾、非英特爾的市場機會對祥碩伺服器業務都是有利的；同時，在USB的升級有利於ASP，現在所有主要PC陣營都正在或者將要升級到支持USB 4，從過去的經驗來看，預計未來2~3年，要達到接近100%的滲透率需要幾年時間。

至於Type-C，2023~2024年將會以25~30%的複合年增長率增長。整體來說，看好在Type-C、USB4趨勢下，將祥碩目標價由2170元調升2240元，維持買進評等。（時報資訊 王逸芯）

（7）光罩Q4、明年續旺 股價攀高

光罩(2338)受惠晶圓代工及IC設計公司擴大成熟製程光罩需求，第四季營收可望再挑戰新高，今年獲利將同步創新高；展望明年隨著半導體續旺，營收可望續向上，加上漲價，明年獲利亦看俏。今早股價續漲再創新高價117元。

光罩今年前三季營收43.79億元，本業獲利成長加上業外挹注，EPS 4.41元，已賺贏去年全年的3.34元。展望第四季，隨著晶圓代工廠持續擴大成熟製程光罩釋單，法人看光罩本業展望樂觀，第四季營收估季增7~9%，全年有機會達到25~30億元，將再創新高。

光罩今年上半年已順利調整產品報價，光罩今年上半年約漲價10~30%，業界傳出，明年上半年將啟動另一波漲價，漲幅最高達30%，加上需求續旺，法人看好公司明年營收再創新高，全年將挑戰35~40億元再創新高，有望帶動本業獲利持續成長，且因轉投資公司體質改善，明年獲利表現將更勝今年。

光罩近年跨入12吋晶圓光罩市場，也助益營運持續向上，90奈米、65奈米等較高階製程已逐步進入量產，先進製程40奈米本季至明年初導入量產。公司也已啟動28奈米製程規劃，預期在2022年第三季送樣、2023年上半年導入量產，將為後續營運增添助力。法人估，今年12吋晶圓光罩占營收比重超過20%，明年占比將進一步提升，也將持續挹注獲利提升。（時報資訊 沈培華）

（8）景碩11月營收登新高 美系外資予買進評等

IC載板廠景碩(3189)受惠載板新產能開出挹注，2021年11月合併營收「雙升」達34.94億元、改寫歷史新高，第四季營運可望再創新高。由於供需持續吃緊，公司積極擴增ABF載板產能因應，投顧法人及美系外資均看好景碩明年成長，均給予「買進」評等。

景碩股價11月中觸及257元新高，隨後拉回220～245.5元區間高檔震盪，今（7）日開高後上漲1.27％至240元，惟隨後受賣壓出籠而翻黑下跌2.11％至232元，早盤維持近2％跌幅，表現偏弱。三大法人昨日全面轉站空方、賣超2523張。

景碩公布2021年11月自結合併營收34.94億元，較10月32.88億元成長6.26％、較去年同期25.63億元成長達36.34％，改寫歷史新高。累計前11月合併營收325.02億元，較去年同期245.75億元成長達32.25％，已提前改寫年度新高。

景碩指出，ABF載板需求持續暢旺、訂單能見度達明年第二季，BT載板在蘋果及安卓手機、記憶體及打線封裝4大應用需求同步暢旺，能見度達12月。同時，第四季營運持續受惠新產能開出，挹注成長動能，近期雖傳出BT載板生產遇問題，但並不影響後市展望。

因應市場需求暢旺，景碩以去瓶頸化及擴產方式雙軌並進，今年ABF載板產能規畫擴增30％、BT載板產能擴增10％，資本支出估達100億元。ABF載板產能明後2年規畫分別擴增30～40％及40％，而年初購置的原勝華幼獅廠，產能則預計明年下半年陸續開出。

投顧法人認為，景碩11月營收表現符合預期，並因應市場需求積極擴增ABF載板產能，預估至年底月產能估達1800萬顆，2022年中及2023年中目標分別拓增至2600萬及4000萬顆，明年產能預估可成長達約50％。

需求方面，人工智慧（AI）、高速運算（HPC）及小晶片（Chiplet）封裝趨勢帶動單顆載板耗用面積大增，客戶對此積極與ABF載板供應商簽訂長約確保產能。投顧法人預期，儘管近年產能大增，明年ABF載板供需缺口仍將持續擴大，平均售價漲幅有望優於今年。

投顧法人預估景碩第四季營收將季增3％、再創新高，今年每股盈餘估7.3元。在ABF載板擴產、對營收貢獻躍升帶動下，明年營收可望成長達28％、毛利率上看35％，帶動獲利跳增達近7成，帶動每股盈餘翻倍，維持「買進」評等、目標價287元不變。

美系外資則預估，ABF載板2017～2024年的需求年複合成長率達約19％，產能年複合成長率則為16％，故2022、2023年載板供給缺口仍分達23％、17％，可望顯著支撐景碩售價及毛利率。ABF載板的高稼動率和有利的平均售價（ASP）可望使景碩毛利率續升。

美系外資看好在ABF載板供給持續吃緊下，景碩2022～2023年的平均售價及營益率將持續轉佳。為反應更好的長期營收成長及毛利率提升，將2021～2023年每股盈餘預期調升17～29％，維持「買進」評等、目標價自235元調升至283元。（時報資訊 林資傑）