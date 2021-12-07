航空、面板+IC領漲 台股聚焦6族群

台股加權指數7日開在17,734.19點，權王台積電（2330）開在602元，上漲2元，航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）早盤上漲逾3％，面板雙虎友達與群創也表現不錯，臉色紅潤，加上聯詠、致新、創意、聚積與矽創等IC股互別苗頭向上整理，受惠該等股票漲幅領先下，加權指數得在短線相對高檔穩步趨堅整理。

另外，貨櫃三雄早盤開高後，同樣震盪走堅，也係盤面上表現不錯的族群。早盤台積電維持在平盤附近，日月光投控、聯電與聯發科等重量級集團股表現相對疲軟，但台達電、中鋼、台化與富邦金等權值股力挺多方，整體來看，在內資法人年底作帳不手軟下，盤勢趨堅架構仍審慎樂觀。

美國防疫專家佛奇表示，新變種病毒Omicron 症狀輕微、危險性低於Delta，相關談話使投資人大為振奮，激勵旅遊、運輸、能源等周期股強勢走高。

中國大陸人民銀行宣布降準兩碼，並暗示樓市調控有望放鬆，有助緩解經濟放緩疑慮，並帶動歐美股市普遍反彈，道瓊指數收漲近2％，創3月以來最大單日漲幅。

統一投顧指出，雖然近期變種病毒肆虐，但其輕症化，已逐漸對資本市場影響鈍化。台股上周強勢，站回月線之上，整體中多格局持續。

考量疫情干擾逐步淡化，11月台灣出口有機會連17紅，且主計處上修台灣今明年GDP，加上景氣對策燈號連九紅，且多家重量級公司11月營收亮麗，搭配年底集團及法人作帳啟動，建議持續偏多操作，逢低擇優選股布局。

以科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運、壽險金控及五倍券內需概念股為主。

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