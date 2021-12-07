12/7盤前｜當沖降稅延長年限 院會再協商

本日重要投資情報：（1）上市13檔法人狂敲 股價靚；（2）能源轉型熱 外資喊買這兩檔；（3）史上最強11月 外資單月淨匯入近1,700億；（4）美股｜道瓊強彈646點 阿里ADR狂飆10％。



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當沖降稅延長年限 院會再協商

立院各黨團6日協商證券交易稅條例修正案（當沖降稅延長案），綠營以政院版為主，有意將當沖降稅優惠延長三年（至2024年12月31日），稅率維持千分之1.5；藍營則堅持當沖降稅應常態化，最後朝野未取得共識…閱讀全文

年度專題》2021-22財經大事回顧與展望

世界銀行在2021年年中曾發布《全球經濟展望》報告，預測全球經濟將在2021年增長5.6％，出現80多年來最快速的經濟復甦，但世銀同時示警，這主要是靠著幾個主要經濟體的強勁反彈，並不平均，因新興市場與發展中經濟體仍持續與疫情奮戰…閱讀全文

美股｜道瓊強彈646點 阿里ADR狂飆10％

Omicron沒那麼嚴重！美國股市周一（6日）反彈收復上周失土，道瓊大漲646.95點，那斯達克指數、標普500指數漲幅也在1%左右。費城半導體指數開盤重挫近100點，尾盤收斂小跌0.12%，收復3,800點關卡…閱讀全文

能源轉型熱 外資喊買這兩檔

瑞銀證券最新研究指出，全球能源轉型至2050年，將替能源、資本財分別創造120～160兆美元與75～90兆美元的巨量投資，並鎖定三大主軸，台廠在此投資大趨勢中也沒缺席，初評信邦（3023）、旭隼（6409），同步給予「買進」投資評等…閱讀全文

上市13檔法人狂敲 股價靚

三大法人6日同步賣超共88億元，不過，法人卻大舉敲進長榮（2603）、群創（3481）各2萬張上下，合計13檔上市股各獲法人買超5千張以上，且在法人買盤力挺下，股價都表現亮眼，漲幅從0.8～8％之間不等…閱讀全文

史上最強11月 熱錢湧入台股 外資單月淨匯入近1,700億

熱錢瘋湧入台股！金管會6日公布，11月底外資累計淨匯入餘額2,248.04億美元，創史上新高金額，單月外資淨匯入60.98億美元（約新台幣1,696億元），創史上最強11月，且是2009年9月之後、即146個月的單月淨匯入新高…閱讀全文

人行救經濟 全面降準2碼

中國人民銀行6日宣布，為支援實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降，將於12月15日全面降準2碼（0.5個百分點），總計可向市場釋出長期資金約人民幣（下同）1.2兆元，這也是年內第二度全面降準…閱讀全文