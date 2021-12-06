想賺配息 每年把握「這時間點」存金融股

金融股向來是存股族的最愛，因為金融業每年業績穩健，配息相對比其他產業穩定。但每年何時存金融股最好呢？股市小黑建議，金融股股價每年具有一定慣性，第四季是低點，為布局好時點；至於股價上升則有三個時期，包括公布每年獲利、股利及除權息前一個月，投資人可以掌握這些特性，藉此規畫每年金融的存股計畫。

今年金控及壽險公司獲利大爆發，15家金控今年前三季大賺超過5,050億元，破歷史紀錄。壽險業也是不惶多讓，前10月稅前獲利超過3,753億元，也是創下史上同期及全年新高。也因金融股今年獲利大豐收，存股族們相當期待今年股息的配發。

不過，存股的時候，投資人總想可以逢低買進，以增加殖利率；又或者配息前買進，希望股價可以快速填權息，股價及股利兩頭賺。所以，每年存金融股是否有最佳買點呢？答案是有的，股市小黑指出，金融股每年股價有一定的慣性可循，只要可以善用，不僅可望拉高殖利率，甚至股利及價差兩頭賺。

股市小黑指出，金融股的股價慣性，每年10-12月是低點：每年大約除權息後，外資慣性會連續賣出金融股股票，這是為何呢？剛投資金融股的新手可能會擔心，是否產業面出現問題，其實這只是外資的投資策略操作方式。因為10月後，已經可以知道金融業前三季獲利狀況，即可推測出整年的獲利，若是預期與過往的情況差不多，外資通常會傾向一直賣出。

如此操作目的有二，第一個目的是，不想讓資金鎖在金融股太久：為了讓資金的效益放大，就會賣金融股，將資金轉去其他類股操作，進行大約一季的衝浪。這樣的操作方式，通常會比讓資金停泊在金融股績效好很多。

外資第二個目的是，想要降低持股成本：只要外資持續賣出，散戶就會逐漸沒信心，一旦出現虧損，散戶心想先賣出，等更低價再來接，外資回頭接的時期絕對不是散戶設定的特定低價區間。

股市小黑以兆豐金為例，每年除權價格約30-33元，除權後會出現27-29元的低價時期，不過，散戶在股價跌破28元，反而容易賣出，心中想要25-26元低點再來買，結果往往一賣，股價反而開始築底。此時外資通常會在低點慢慢買回，之後再將股價往上拉，散戶往往會因此懊惱，為何要在低點賣出股票。低點往往難測，一定要知道金融股特性，如此一來，自己才不會因為短期的下跌，而動搖心志。

至於金融股股價何時會上升呢？股市小黑說，有三個時期，一是每年公布去年獲利的時期：通常是1月至2月間，股價容易因為去年獲利如預期一樣（不要出現明顯衰退），較有買盤進入，股價因而出現第一次上升期。

二是每年公布股利時期：股利是所有存股族最關心的消息，每年3至4月金融股會公布去年獲利的預計配息，所以有不少人會趁公布前開始布局，直到配息公布後，若配息優於預期，就會有更明顯的布局買盤。

三是每年除權息前一個月：不少人喜歡在除權前大約一個月布局，股價越接近除權日期，股價會逐漸走高，通常除權前幾天會是當年度高點。

股市小黑補充說明，由於每年獲利不一樣，配息也不同，以去（2020）年來說，多數金融股獲利不如預期，因此配息會比往年略低一點，所以，計算股利上千萬不能以去年配發的股利去計算，要以過去5年或10年平均配發股利去計算，才會接近今年最後宣布結果。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 鄭心芸）

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